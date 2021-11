Anteprima di Cinecibo, il Festival del Cinema gastronomico

By

Il 5 Novembre 2021, al Mondadori Bookstore di Salerno su Corso Vittorio Emanuele, sarà presentata l’ottava edizione di Cinecibo, il Festival del Cinema gastronomico ideato da Donato Ciociola che si svolgerà dal 15 al 18 dicembre 2021 a Cinecittà.

L’evento vedrà la presentazione del libro “La cinegustologia e il media entertainment” di Marco Lombardi, docente di Cinema ed enogastronomia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e alla “Sapienza” di Roma, autore e conduttore del format “Come ti cucino un film” su Gambero Rosso Channel, vincitore del Cinecibo Award per miglior programma televisivo gastronomico.

L’evento, introdotto da Valeria Saggese e moderato da Elena Scisci, vedrà l’autore destreggiarsi tra racconti di arte e cucina, dove alcuni movimenti artistici possono essere associati ai piatti di determinati chef, oppure generi cinematografici a dei vitigni e la filmografia di alcuni registi a un coacervo di odori, sapori e consistenze. Un’analisi che parte “dalla tavola e arriva al cinema”, spiegando come la regia di uno chef possa esser paragonata a una regia cinematografica.

All’incontro interverrà la delegazione di Salerno di AEGEE-Europe, organizzazione studentesca che promuove la cooperazione, la comunicazione e l’integrazione tra i giovani in Europa. Cinecibo ed AEGEE lanceranno un’iniziativa per gemellare alcune culture gastronomiche europee e incentivare le varie sedi europee dell’associazione a produrre cortometraggi e documentari sulle loro tradizioni gastronomiche da ospitare in concorso nelle prossime edizioni del Festival Cinecibo.

La serata terminerà con una degustazione di prodotti tipici del territorio offerti dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli A.O.A. e Terra Orti, dalle aziende San Salvatore e La Zizzona di Battipaglia, che con Radio Rcs75 e Inteli Comunicazione sono partner dell’evento.

L’anteprima del Festival parte dal nostro capoluogo per mantenere ben salde le radici nei luoghi dove il festival ha avuto origine: la terra della dieta mediterranea. Per dieci anni, Cinecibo festival è stato itinerante, ha toccato i luoghi di set cinematografici legati fortemente alle tradizioni enogastronomiche. Tra tutti, ricordiamo Paestum, Battipaglia e Castellabate.

Dal 15 al 18 dicembre 2021, sarà Roma, come era già stato preannunciato al festival di Cannes lo scorso luglio, il nuovo quartier generale del festival. “Cinecittà è luogo di culto del cinema internazionale, non potevamo scegliere location migliore per un festival cresciuto tanto – racconta l’ideatore e organizzatore Ciociola – il festival ha sempre visto ospiti prestigiosi, ha l’intento di premiare grandi opere, bravi artisti e promuovere la corretta alimentazione attraverso la settima arte. Dal tempio del cinema, Cinecittà, porteremo oltre oceano la nostra idea, le nostre eccellenze artistiche ed enogastronomiche”.