Casa del Cinema, al via Heroes International Film Festival

“HEROES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”

dal 20 al 22 novembre 2021

alla Casa del Cinema di Roma

Il primo festival delle “maestranze” di Cinema e TV e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over

– Tutto il cinema di chi fa il cinema –

La seconda edizione di “HEROES” si terrà alla Casa del cinema di Roma dal 20 al 22 novembre 2021. Il Tema di quest’anno: Eroi per caso o Eroi senza volerlo.

Heroes International Film Festival celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over. Non solo registi e attori come nei festival tradizionali ma un focus sulle storie e i mestieri delle maestranze che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online.

UNIVERSES: LINEUP DI LUNGOMETRAGGI IN ANTEPRIMA NAZIONALE O EUROPEA

Nella sezione Universes, il grande cinema in arrivo in sala o su piattaforme online incontra produzioni indipendenti “di genere” appartenenti alle cinematografie di tutto il mondo.

L’UOMO DEI GHIACCI (USA/Canada, 2021) Regia di Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson e Laurence Fishburne.

Action-thriller per la regia di Jonathan Hensleigh (Armageddon, The Punisher, Die Hard). Un action thriller ambientato nell’estremo Nord del Canada. Una storia ricca di adrenalina che vede Neeson interpretare un autista di camion esperto di guida sul ghiaccio alle prese con una missione: salvare dei minatori intrappolati per poi scoprire una minaccia insospettabile che poco ha a che fare col freddo e il ghiaccio! – In collaborazione con BIM Film, in uscita in sala il 2 dicembre.

DEMONIC (Canada, 2021) Regia di Neill Blomkamp, con Carly Pope e Chris William Martin.

Nuovo horror scritto durante la pandemia e diretto da Neill Blomkamp (District 9, Elysium). La storia di una giovane donna in grado di evocare mostruosi demoni, grazie a un legame ormai logoro tra madre e figlia. Quando l’origine di questa frattura viene rivelata, si scateneranno le più terribili forze soprannaturali. Un’opera visionaria, in cui la tecnica dell’“acquisizione volumetrica” crea suggestive atmosfere virtual-orrorifiche. In collaborazione con Koch Media, il film sarà disponibile sul canale Midnight Channel sulle piattaforme Amazon e Mediaset/Infinity a partire dal 16 dicembre.

THE GATEWAY (USA, 2021) Regia di Michele Civetta, con Shea Whigham e Olivia Munn.

Parker Jode è un assistente sociale tormentato, ma dedito al suo lavoro. Ha il compito di seguire una madre single e sua figlia. Quando il padre esce di prigione e trascina tutta la famiglia sulla via del crimine si trova costretto a intervenire. Michele Civetta, ex marito di Asia Argento, firma il suo secondo film con questo thriller interpretato da Shea Whigham (Fast&Furious) e Olivia Munn (X-Men).

HAPPILY (USA, 2021) Regia di BenDavid Grabinski, con Kerry Bishé e Joel McHale.

Tom (Joel McHale, Ted) e Janet (Kerry Bishé, Argo) sono una coppia perfetta, felicemente sposati da molti anni. La loro vita cambia completamente quando un uomo misterioso si presenta alla loro porta: questi infatti li porterà alla scoperta di un cadavere, a una vacanza con degli amici che forse non sono così amici, e soprattutto a molte domande senza risposta. Debutto cinematografico del regista BenDavid Grabinski, con una commedia horror prodotta da Jack Black.

TRANS (Sud Corea, 2021) Regia di Naeri Do, con Jeong-in Hwang.

Minyoung (Jeong-in Hwang) è una studentessa timida e complessata, spesso bullizzata dai suoi compagni di classe. Finché non viene introdotta da un amico al transumanesimo, un processo in grado di potenziare la sua mente attraverso scariche elettriche. Minyoung decide di sottoporsi alla procedura e, una volta potenziata, medita vendetta. Affascinante film indipendente coreano, che mescola temi fantascientifici e sociali.

TALES OF TOMORROW (Brasile, 2020) Regia di Pedro de Lima Marques, con Bruno Barcelos e Duda Andreazza.

Anno 2165: la città-stato Porto 01, ultimo baluardo della civiltà umana, viene messa in stato di guerra. Per salvare la città sarà necessario contare sull’aiuto di Jeferson (Bruno Barcelos), uno studente delle superiori che vive nel 1999. Produzione fantascientifica indipendente brasiliana premiata in numerosi festival in tutto il mondo.

OSPITI INTERNAZIONALI (MAESTRANZE)

Sebastian Badea

Dalla Germania, il lead animator dei grandi film Marvel al lavoro in Black Widow, Avengers: Infinity War e Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli. A lui il compito di approfondire la creazione del movimento e dell’azione in eroi “di tutti i tipi”.

Dave Rosenbaum

Dagli USA, direttore creativo prima per Illumination McGuff in Francia e oggi a Cinesite, scopritore di talenti e coordinatore della creatività di capolavori dell’animazione quali Minions, Sing e Pets. Creare grandi film significa creare i team migliori in grado di idearli, gestirli e “portarli a casa”.

PREMI HEROES ACTION

Heroes Master 2021 è Lamberto Bava, regista, scrittore e sceneggiatore. Nella sua masterclass ripercorrerà gli esordi nell’horror al fianco del padre fino alle serie “di genere” per la TV, con la celebrazione del fantasy televisivo italiano per eccellenza Fantaghirò, di cui nel 2021 ricorrono i 30 anni.

Heroes Action al nuovo talento italiano “di genere” è Paolo Strippoli (Nessun dorma, A Classic Horror Story, Piove – in lavorazione).

Heroes Action Animation 2021 è Cinzia Angelini, storyboard artist (Minions, Cattivissimo Me 3, Spider-man 2) e regista del cortometraggio Mila, proiettato in collaborazione con RAI Ragazzi e appena selezionato per gli Oscar al Miglior Cortometraggio.

Heroes Studio of the Year è la factory tedesca Trixter, autrice di VFX e Artwork per Marvel Studios, Netflix e importantissime produzioni dedicate ad “eroi di tutti i generi”.

IL CONCORSO

Nelle due sezioni dedicate ai corti d’autore e ai corti d’accademie sono pervenute 3112 opere da 35 Paesi. La selezione dei finalisti ha previsto 12 opere che verranno proiettate nella sala Stories insieme alla Selezione Ufficiale e a quella Fuori Concorso.

HEROES FILM SCHOOL

Masterclass e Confronti della Film School di Heroes prendono in esame tre lavorazioni per ciascuno speaker, per approfondire il suo mestiere e il suo approccio tecnico-artistico in produzioni nazionali e internazionali. David di Donatello, Candidati agli Oscar e Ciak d’Oro portano la loro diretta esperienza dal set o per il set.

Masterclass

STORYBOARDING – MARCO V. GALLO: I primi 10 minuti di Freaks Out. Vedere un film prima di girarlo (Freaks Out, Il ragazzo invisibile, Lo chiamavano Jeeg Robot)

CONCEPT ARTIST – FRANCESCO SERENI: I nuovi spazi italiani della concept art (Il racconto dei racconti, Tutti i soldi del mondo)

PRODUCTION DESIGN – MASSIMILIANO STURIALE: Spazi che esistono e spazi che non esistono in un film (Freaks Out, Dogman, Sense 8)

COSTUME DESIGN – CARLO POGGIOLI: Creare un costume è creare una persona e una storia prima ancora che un personaggio (Divergent, The Young Pope, Van Helsing)

CREATIVE DIRECTION – FEDERICO MAURO: Comunicare un film su tutte le piattaforme possibili (Diabolik, Freaks Out, Ammore e malavita)

CHARACTER DESIGNER – MARCO TURINI: Rubare l’anima all’eroe: dal fumetto al film (L’incredibile Hulk, Darth Vader, Doctor Strange)

STUNT – SIMONE BELLI: Rendere possibile l’impossibile, sullo schermo e per lo schermo

STOP MOTION – Stefano Bessoni: Anche un burattino è un eroe… sullo schermo (Pinocchio, Krokodyle)

Confronti

ATTRICI PER FILM E SERIE “DI GENERE”: LIDIA VITALE (La meglio gioventù, Suburra), Camilla Filippi (Tutto può succedere, La stanza) e SIMONA TABASCO (I bastardi di Pizzofalcone, Luna Park).

GIOVANI REGISTI DEL “NEW HORROR” ITALIANO: ALESSIO LIGUORI (Shortcut), PAOLO STRIPPOLI (A classic horror story) e STEFANO LODOVICHI (La stanza).

SCRITTRICI “DI GENERE” PER CINEMA E TV: ISABELLA AGUILAR (Baby, Luna Park), BARBARA PETRONIO (Suburra, Romanzo Criminale) e MIRANDA PISIONE (Protagoniste, Dino Audino Editore), in collaborazione con Writers Guild Italia.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP

Heroes International Film Festival è un evento organizzato e promosso dalla Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali.

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO

Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

PARTNER CULTURALI

Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, Associazione Scenografi e Costumisti, Associazione italiana VFX, Asifa Italia, FAPAV, Univideo, View Conference, Premio Solinas, Writers Guild Italia, Orchestra italiana del cinema, IED Istituto Europeo di Design, Istituto per la Cinematografia “Roberto Rossellini”, UNINT, CSEN / FISAC – Combattimento Scenico

MEDIA PARTNER

Screenweek.it, Comingsoon.it, Mymovies.it, Staynerd.it, Fabrique du Cinéma, Dino Audino Editore

Venue: Casa del Cinema di Roma

INFO: HEROESFILMFEST.COM