Che notte questa notte!!!

FRED CHIOSSO & GLI ASTER VEJAS

Piero Quiriti voce, Alberto Occelli sax – clarinetto, Diego Dutto tromba,

Albert Tichy pianoforte, Mario Crivello contrabbasso, Mario Sandrone batteria

Fonderie Teatrali Limone

Via Eduardo de Filippo – Moncalieri (TO)

Infoline: +39 011 5169496

In occasione del centesimo anno dalla nascita di Fred Buscaglione, Moncalieri Jazz lo ricorda attraverso un tributo musicale di grande livello: sabato 13 novembre sul palco dell Fonderie Teatrali Limone si esibiranno infatti gli Aster Vejàs, il cui nome ricalca quello dei mitici Asternovas. La formazione, composta da Piero Quiriti (voce, chitarra), Diego Dutto(tromba), Alberto Occelli (sax, clarinetto), Albert Tichy (piano), Mario Crivello(contrabbasso) e Mario Sandrone (batteria), deve il suo nome proprio al gruppo originale di Fred, con un’autoironica allusione all’età media dei componenti.

La loro passione per l’artista torinese in doppiopetto gessato e cappello a larghe falde, che aveva il jazz e l’America nel cuore, come spiegano loro stessi “è nei testi imprevedibili e futuristici, allora inauditi e del tutto controcorrente e a scriverli era il suo paroliere, Leo Chiosso. Un personaggio, quello di Buscaglione, che diventa mito al volante di una Cadillac rosa, ma anche un grande artigiano con anni di gavetta alle spalle. Ancora oggi le sue canzoni si ascoltano con interesse, sia in versione originale, sia interpretate in nuovi arrangiamenti”.

Il repertorio che proporranno riguarderà il meglio di Fred Buscaglione, con mambi, rhumbe, cha cha cha e tipici standard degli anni Cinquanta. Il gruppo è reduce da due serate nel Torinese: una in ricordo di Leo Chiosso, paroliere di fiducia di Buscaglione, e l’altra legata alla finale della rassegna «Sotto il cielo di Fred», per il cinquantenario della morte dell’artista la cui musica «popolata di bar, ganster e bambole» resta moderna e godibile.

L’ingresso al concerto è acquistabile al link: www.ticket.it/moncalieri oppure presso le sedi dei siti delle prevendite segnalati sul sito ufficiale del festival. Gli eventuali biglietti rimasti si potranno acquistare direttamente la sera stessa del concerto. Si ricorda che per tutti i concerti è necessario essere muniti di Green Pass (o tampone eseguito entro le 48 ore precedenti all’evento).