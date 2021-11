Christian Sands Trio

Sabato 6 novembre (ore 21.00), per un nuovo appuntamento in collaborazione con Bologna Jazz Festival 2021, torna al Jazz Club Ferrara colui che Winton Marsalis ha definito ‘A jazz star of the future’. Stiamo parlando di Christian Sands, straordinario pianista che si esibirà in trio affiancato da Marco Panascia al contrabbasso e Ryan Sands alla batteria. È poco più che trentenne, ma si è già affermato come uno dei talenti della sua generazione. Pianista dalla tecnica impeccabile, dal fraseggio elegante che però non concede nulla al virtuosismo fine a sé stesso, Christian Sands è diventato familiare nel mondo del jazz come pianista della big band e poi del trio di Christian McBride, che è stato, insieme ad una eminenza grigia come Billy Taylor, il suo mentore. Discograficamente parlando, Sands è attivo dai primi anni Duemila con qualche uscita a suo nome; a partire dal 2017 ha registrato per l’etichetta Mack Avenue. Be Water è il titolo dell’ultimo lavoro come leader, ispiratogli da una frase della leggenda delle arti marziali Bruce Lee. È un disco ambizioso che svela la capacità di Sands di costruire prodotti ben strutturati seguendo un filo concettuale che non è un mero assemblaggio di brani. Il fil rouge in questo caso è l’acqua, nella quale confluiscono tranquillità, potenza, fluidità. Tra le partecipazioni a progetti altrui segnaliamo un cd di Ben Williams, bassista con la Unity di Pat Metheny, e lavori con Gregory Porter e Ulysses Owens. Sands ha trovato una precisa collocazione nella scena del jazz contemporaneo. La sua cultura musicale e la conoscenza della storia del jazz gli permettono di tenere ben saldi i legami con le radici pur protendendo in avanti, nella convinzione che il jazz non può indugiare sugli schemi del passato.

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – 44121 Ferrara.

