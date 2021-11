Concerto dedicato a Ferdinando Giorgetti

Compositore, violinista e didatta, Ferdinando Giorgetti è stato una delle figure più rappresentative della scena musicale toscana dell’Ottocento, oltre che capostipite della scuola fiorentina degli strumenti ad arco. A lui è dedicata la serata di lunedì 29 novembre alla Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini (ore 21) di Firenze.

A interpretare alcuni dei suoi apprezzati quartetti sono quattro giovani formazioni di studenti ed ex studenti del Conservatorio, in collaborazione con la classe di musica d’insieme per strumenti ad arco di Alina Company. Saliranno sul palco Quartetto Ixia, Quartetto Dalia, Quartetto Elicriso e Quartetto Camelie.

In programma il “Quartetto n. 3 op. 31 in si minore” – che Ferdinando Giorgetti volle dedicare al compositore e musicologo belga François-Joseph Fétis – e il “Quartetto n. 4 op. 32 in mi bemolle maggiore”, anche questo destinato a un illustre amico e collega, il compositore Antonio Bazzini.Ferdinando Giorgetti fu un gran cultore delle scuole romantiche europee e, in particolare, della musica per quartetto, non molto in voga tra i compositori italiani del periodo. Frequentò Franz Liszt durante i suoi soggiorni fiorentini, collaborò, tra gli altri, con Niccolò Paganini e supportò l’opera dell’amico Gioachino Rossini.

I quattro ensemble suoneranno strumenti realizzati da liutai toscani. Biglietto 10 euro. Si accede con Green Pass.





Programma concerto:

QUARTETTO IXIA

Violini: Pavlos Misirlis e Maria Lobo

Viola: Eleonora Falchi

Violoncello: Andrea Sernesi

F. Giorgetti Quartetto n. 3 op. 31 in si minore (1855) dedicato a F. J. Fetis

QUARTETTO DALIA

Violini: Giulio Mennitti e Martselina Davitaya

Viola: Elena Ceccato

Violoncello: Francesca Fedi

F. Giorgetti Quartetto n° 4 op. 32 in mi bemolle maggiore (1856) dedicato ad A. Bazzini I

QUARTETTO ELICRISO

Violini: Giulia Franceschini e Pierattilio Bazzana

Viola: Elena Ceccato

Violoncello: Martino Tazzari

F. Giorgetti Quartetto n° 4 op. 32 in mi bemolle maggiore (1856) dedicato ad A. Bazzini II

QUARTETTO DALIA

Violini: Giulio Mennitti e Martselina Davitaya

Viola: Elena Ceccato

Violoncello: Francesca Fedi

F. Giorgetti Quartetto n°4 op. 32 in mi bemolle maggiore (1856) dedicato ad A. Bazzini IV Finale. Allegro Vivace

QUARTETTO CAMELIE

Violino: Sarah Margrethe Rusnes Lie e Neri Landi

Viola: Diletta Landi Viola

Violoncello: Martino Tazzari

F. Giorgetti Quartetto n° 7 in fa maggiore op. 39 (1862) dedicato alla

“Società del Quartetto di Firenze”