La Fire! Orchestra di Mats Gustafsson si unisce a un gruppo di musicisti italiani

per il nuovo progetto “Fire! Orchestra Community Based Activity”

con un nuovo repertorio, scritto e pensato appositamente per l’occasione

Con: Mats Gustafsson, Johan Berthling, Mads Forsby, Susana Santos Silva, Mats Äleklint,

Anna Högberg, Mette Rasmussen insieme agli italiani Zoe Pia, Gabriele Mitelli, Stefano Pilia,

Sara Ardizzoni, Valeria Sturba, Elio Martusciello, Fabrizio Puglisi, Jacopo Battaglia

Dopo lo strabiliante concerto del 2016, la Fire! Orchestra, il gigantesco ensemble diretto dal grande sassofonista svedese Matt Gustafsson torna ad Area Sismica per un nuovo progetto, “Fire! Orchestra Community Based Activity”, che vedrà suonare insieme allo storico ensemble un gruppo di musicisti italiani. Il concerto in programma per domenica 21 novembre 2021 alle 18.00 presso il Teatro Dragoni di Meldola (FC), presenterà un nuovo repertorio scritto e pensato appositamente per l’occasione.

Tra gli ensemble più significativi e influenti del jazz di ricerca di oggi. La Fire! Orchestra fondata nel 2013 dagli svedesi Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin (già titolari del trio Fire!), fin da subito si è caratterizzata come gruppo aperto, coinvolgendo decine di musicisti diversi in formazioni molto ampie e progetti differenti, che hanno esplorato il jazz in tutte le sue forme (ma anche il rock psichedelico e la musica contemporanea), in una serie di dischi ed esibizioni dal vivo, tra cui quella del Forlì Open Music del 2016, che riscosse un grandissimo successo di pubblico e critica.

L’ultima incarnazione del gruppo – Fire! Orchestra CBA (Community Based Activity) – porta alle estreme conseguenze l’idea iniziale del progetto e inaugura un approccio inedito allo sviluppo del repertorio e alla presentazione dei concerti.

Da ensemble centralizzato a formazione variabile l’orchestra diventa un “concept” da sviluppare direttamente sul territorio, in stretta collaborazione con associazioni e musicisti locali, allo scopo di creare nuovi network e presentare ogni volta una musica tutta nuova, che tiene conto delle diverse sensibilità ed esperienze dei partecipanti.

In Italia, questo nuovo progetto si è concretizzato grazie alla produzione di Area Sismica e Centro d’Arte dell’Università di Padova, che presenteranno in prima assoluta una nuova versione di quindici elementi dell’ensemble. Insieme al trio di Mats Gustafsson, Johan Berthling e Mads Forsby (in sostituzione di Andreas Werliin), ci sarà una compagine di musicisti già presenti in altre versioni dell’orchestra (Susana Santos Silva, Mats Äleklint, Anna Högberg, Mette Rasmussen) e un gruppo di musicisti italiani scelti dagli organizzatori: Zoe Pia, Gabriele Mitelli, Stefano Pilia, Sara Ardizzoni, Valeria Sturba, Elio Martusciello, Fabrizio Puglisi, Jacopo Battaglia.

L’orchestra lavorerà ad un nuovo repertorio, scritto e pensato appositamente per l’occasione, in una residenza di due giorni all’Area Sismica, per poi presentarlo il 20 novembre a Padova per il Centro d’Arte e il 21 novembre a Meldola (FC) per Area Sismica.

L’evento è prodotto da Area Sismica e Centro d’Arte dell’Università di Padova, in collaborazione con il Comune di Meldola.

Prevendite su www.eventbrite.it

Fire! Orchestra Community Based Activity

Mats Gustafsson – sassofoni

Johan Berthling – basso

Mads Forsby – batteria

Susana Santos Silva – tromba

Mats Äleklint – trombone

Anna Högberg – sax contralto

Mette Rasmussen – sax contralto

Zoe Pia – launeddas

Gabriele Mitelli – tromba

Stefano Pilia – chitarra elettrica

Sara Ardizzoni – chitarra elettrica

Valeria Sturba – theremin, voce

Elio Martusciello – elettronica

Fabrizio Puglisi – tastiere

Jacopo Battaglia – batteria

Informazioni:

www.areasismica.it

www.facebook.com/areasismica/