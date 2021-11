Fondazione ARIA festeggia al FLA di Pescara i suoi primi dieci anni di attività con ‘Crossroads, Crocevia di artisti e culture’, la monografia dedicata ai duecentoventi artisti ospitati in Abruzzo dal 2011 al 2021.

Fondazione ARIA è riuscita a diventare il punto di riferimento di una nuova stagione nel rapporto tra Arte e Impresa, aziende e promozione del territorio. In questi dieci anni sono stati costruiti con pazienza incroci, relazioni, scambi, credendo fermamente alla necessità di dare voce a quello che gli artisti contemporanei sanno fare, per valorizzare così un territorio nei suoi aspetti culturali e storico artistici. Sono le parole del Presidente della Fondazione ARIA Ottorino La Rocca, da dieci anni motore propulsore della promozione della cultura in chiave imprenditoriale.

E’ così che domenica 21 novembre alle ore 18, nello Spazio Matta a Pescara, sarà presentato il volume celebrativo Crossroads che annovera duecentoventi artisti e quaranta curatori che si sono avvicendati nel corso delle tante mostre, rassegne e una moltitudine di eventi e iniziative di arte e cultura contemporanea realizzate grazie al sostegno di più di cento aziende private, enti istituzionali, pubbliche amministrazioni, in qualità di sponsor, partner e patrocinanti.

Un elemento caratterizzante di tutti i progetti a firma ARIA è la ricerca del dialogo e la costruzione di nuove relazioni – dichiara la Direttrice della Fondazione ARIA Giovanna Dello Iacono – come la mostra ‘Razza Umana’, di Oliviero Toscani del 2012, pensata per lo spazio cittadino di Pescara, o ‘Arte in Centro’, che per alcuni anni ha messo in rete le migliori manifestazioni artistiche prodotte nell’area centro-adriatica; il progetto ‘Silenzio per favore’ che ha consentito di portare la video-arte in bellissimi borghi della Regione, ma soprattutto il progetto ‘Stills of Peace’ che, giunto alla sua edizione IX°, propone ad Atri un confronto profondo con altre culture del mondo, a partire dalle arti visive e dal cinema (stillsofpeace.it).

Ospite dell’evento ARIA10, l’artista Barbara Uccelli con un’inedita performance dal vivo con il lancio su Instagram dell’hastag #lemanisulbanco che vede coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado invitati a esprimersi in merito al diritto allo studio, negato alle donne afghane da parte del regime talebano.