Fuori tempo , il nuovo singolo di Ilaria Di Nino

Da venerdì 5 novembre è in radio, disponibile negli store, sulle piattaforme digitali, “FUORI TEMPO” il nuovo singolo inedito di Ilaria Di Nino (IDN MUSIC) che con questo nuovo brano ci catapulta in una dimensione Indie/Rock malinconica ma allo stesso tempo grintosa facendo trasparire momenti delle sue notti buie.

<Durante il mio lungo cammino verso questa nuova consapevolezza di me e della vita, di cui avevo parlato in “My Music Tonight” – afferma Ilaria Di Nino – spesso mi sono sentita bloccata, immobile ed incapace di spogliarmi dei miei vecchi abiti. È così che nasce questo brano, avevo bisogno di sfogarmi, di scrivere il dolore che provavo ed incitarmi a continuare a lottare facendo in modo che questa sensazione di sentirmi letteralmente “Fuori Tempo”, sensazione che mi ha accompagnata per anni, la accettassi e abbracciassi, accogliendola senza più giudicarla negativamente. Oggi, finalmente, mi sento pronta a mostrare a tutti anche queste emozioni, con la speranza che, chi si ritrova in questo brano, sappia che è tutto superabile con la propria volontà, in quanto possiamo sempre scegliere come reagire alle difficoltà della vita perché anche le notti più buie, sono grandi opportunità per rinascere, evolvere e riscoprire il nostro meraviglioso potenziale.

<Il video di “Fuori Tempo” – racconta la Di Nino – non fa altro che tradurre in immagini le emozioni di frustrazione e di immobilità del brano, messe in risalto da una folta e maestosa vegetazione che partecipa attivamente nel creare un ambiente opprimente, soffocante ed enigmatico. Nel finale però si avrà un risvolto del tutto inaspettato…

Ilaria Di Nino giovane cantautrice italiana indipendente ha nella sua musica, dal sound fresco ed accattivante e di espressione internazionale, un timbro vocale profondo, avvolgente e coinvolgente. Nonostante la giovane età, grazie al suo stile inconfondibile, alla sua preparazione e al suo animo sensibile ma allo stesso tempo grintoso ed eclettico, Ilaria, può vantare già numerose importanti esperienze live che l’hanno portata a condividere il palco con i volti più noti dello spettacolo e a seguito delle quali le vengono conferiti per ben due volte il premio internazionale “Il Cavallino d’oro” e il premio internazionale “Reggia d’oro di Caserta”. Nel 2019, tra i vari impegni nel mondo dello spettacolo, inizia ufficialmente il suo percorso musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note”. Nel luglio dello stesso anno, ha avuto l’enorme privilegio di essere invitata ad esibirsi, in rappresentanza della sua terra, l’Abruzzo, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quella che è stata una Cerimonia che rimarrà nella Storia, evento che, nel recente febbraio 2021, le ha permesso di partecipare, ospite di Amadeus, a “I soliti ignoti” su Rai 1. Ha pubblicato poi “Amore Cosmico” e per il singolo “Savior” è uscito, per la regia di Stefano Reali, il video che vede la presenza di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. Lo scorso 2 luglio ha lanciato “My Music Tonight” e il 5 novembre arriva “Fuori Tempo” il suo nuovo inedito.

Qui il video: https://youtu.be/TV-9661gohY