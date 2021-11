Mercoledì 3 novembre alle 21.00 al Centrale Preneste Teatro di Roma, andrà in scena ‘Il 45 giri di Astorritintinelli’, due studi sul Paese e sull’Arte della scena, della Compagnia ASTORRITINTINELLI teatro.

Sarà il primo spettacolo dal vivo della programmazione di ‘Puro Teatro’, progetto a cura del Teatro Rebis, per la direzione artistica di Angela Antonini e Andrea Fazzini, che si snoderà fino a fine dicembre attraverso residenze artistiche, workshop di alta formazione e spettacoli, sia in presenza sia in etere, grazie alla collaborazione con Radio Frammenti.

La storica compagnia milanese formata da Alberto Astorri e Paola Tintinelli, per la prima volta a Roma in venti anni di carriera, presenterà per l’occasione una summa della loro poetica sbilenca e feroce, lontana indietro e in avanti, inattuale dunque contemporanea, tenera e comica, colta e sporca di marciapiede.

Diviso in due parti, il lato A dello spettacolo prevederà ‘Immaginazione al potere’, la raccolta dei sogni condotta negli ultimi anni col pulmino della compagnia in giro per strade, piazze e mercati, riscontrando nelle persone la necessità di appellarsi all’immaginazione rifiutando ragione e linguaggio, mentre il lato B sarà dedicato a ‘Follìar’, una riflessione sull’arte della scena in cui due attori di beckettiana memoria si confrontano sul fallimento dell’Arte e sulla sua inutilità rispetto alle vicende del mondo.

Una crasi di due spettacoli-simbolo della compagnia, in cui la cruda visione della realtà si mescola ad un’onirica ironia, nell’egida della maestria dei due autori-attori in scena.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

L’ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle norme anticovid.

Si consiglia la prenotazione via mail all’indirizzo rassegnapuroteatro@gmail.com, o via telefono al 3404666795.

Il programma completo della manifestazione è visibile sulla pagina Facebook ‘Puro Teatro Rassegna’.