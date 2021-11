Sei appuntamenti con il meglio della giovane drammaturgia italiana.Al via domani, martedì 16 novembre 2021, ore 21.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) il nuovo ciclo de “I martedì” de l’Avogaria, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale. vincitrice del primo bando di residenza di Accademia Teatrale Veneta, verrà presentata in prima nazionale

Si parte, in prima nazionale, con l’opera vincitrice del primo bando di residenza di Accademia Teatrale Veneta, “Il Buio non è tenero” di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi. Al centro le problematiche e le aspettative dei giovani, ambientate in un’età in cui si ha tutta la vita davanti, ma già si sono fatte scelte importanti e i sogni devono cominciare ad assumere la forma di un progetto perché possano trovare spazio nella realtà. I protagonisti sentono di non essere più solo figli e si accorgono per la prima volta di fallimenti e debolezze dei rispettivi genitori come fossero dei moniti. In una società in cui la felicità dipende solo dal binomio successo-fallimento e in cui l’ultima parola sembrano averla la precarietà e l’isolamento, si chiedono se futuro sia proprio rappresentato da quest’incertezza che avvertono. Domandandosi in ultima sintesi se essere adulti significa abituarsi al buio.