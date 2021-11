La bellezza dell’arte esce dalla Pinacoteca di Brera e arreda nuovi spazi grazie al gigapixel

By

Sodai presenta alla Downtown Design di Dubai Sodai Art, il nuovo progetto realizzato in collaborazione con Haltadefinizione che unisce il design e l’arte in modo inedito

Dieci capolavori inestimabili della Pinacoteca di Brera diventano contesti visivi per allestire ambienti di grande suggestione con Sodai Art, il progetto realizzato da Sodai, azienda made in Italy posizionata nel mercato internazionale dell’interior design, in collaborazione con Haltadefinizione, tech company della casa editrice Franco Cosimo Panini, su concessione della Pinacoteca di Brera.

Sodai Art è stato presentato alla Downtown Design di Dubai, la fiera internazionale dedicata al design innovativo di alta qualità.

I dieci capolavori del museo milanese potranno essere riprodotti su ceramica attraverso gigantografie straordinarie per esaltare i più bei dettagli delle opere. Sodai Art propone un linguaggio nuovo e attuale che parte dall’opera per arrivare a molteplici interpretazioni, tante quante i numerosi particolari svelati in un prodotto fatto su misura per il cliente: dal soggetto, al dettaglio, al supporto.

Tra le opere ci sono ritratti privati, scene quotidiane, opere di carattere religioso e paesaggistico, il catalogo di Sodai Art prevede un’ampia scelta che spazia dal moderno al contemporaneo: dalla Pala di Montefeltro di Piero della Francesca allo Sposalizio della Vergine di Raffaello, alla grande tavola con raffigurata la Predica di San Marco di Gentile Bellini e il Ritratto di Antonio Porcia di Tiziano. Il ‘600 è rappresentato da Caravaggio, maestro indiscusso del chiaro scuro, con la Cena di Emmaus, mentre il ‘700 dalla Veduta del bacino del Canal Grande verso Punta la Dogana del Canaletto. Il Romanticismo ha come protagonista l’iconicoBacio di Hayez e l’Episodio della battaglia di Custoza di Fattori.

Infine, per le avanguardie del ‘900 la futurista Rissa in Galleria di Boccioni e l’Enfant Gras di Modigliani.

Tutte le opere sono state acquisite da Haltadefinizione con tecnologia gigapixel presso la Pinacoteca di Brera. L’innovativa tecnica fotografica consente di ottenere immagini dotate di definizione, qualità e dettaglio non raggiungibili con altre tecniche di acquisizione. Centinaia, a volte migliaia di scatti fotografici con un alto livello di ingrandimento di dettagli di un unico soggetto vengono “cuciti” insieme, il risultato finale è l’immagine di un’opera composta da miliardi di pixel, che consente di ingrandire ogni singolo dettaglio decine di volte, mantenendo una definizione altissima e consentendo la visione di elementi altrimenti invisibili ad occhio nudo. È grazie a queste caratteristiche incomparabili che le immagini in gigapixel possono essere adattate a superfici di grandi dimensioni senza perdere in qualità.

Ogni spazio ha caratteristiche proprie e una personalità specifica, l’impegno di Sodai nell’innovazione e nella creatività esplosiva volta all’esaltazione dell’estetica dell’abitare, combinata alle immagini in altissima definizione e alla loro possibilità di essere ingrandite senza mai perdere la nitidezza e la fedeltà dell’originale, diventa un rivestimento di alta qualità e dà vita a soluzioni ideali per vestire idee di spazio innovative.

“Le immagini in gigapixel di Haltadefinizione possono essere adattate a qualunque necessità di allestimento. Anche i quadri di dimensioni ridotte, grazie all’altissima definizione, possono essere ingranditi ed essere utilizzati per fondali, pareti scenografiche, allestimenti sofisticati e proiezioni dinamiche” afferma Luca Ponzio, fondatore della tech company, “dagli elementi d’arredo più prestigiosi alle finiture più elaborate, il progetto realizzato con Sodai permette di realizzare un’infinità di progetti personalizzati e offrire infiniti spunti per l’arredamento e lo styling di spazi commerciali e privati”.

Sodai Art è la soluzione ideale per dare corpo a progetti creativi e vestire idee di spazio con innovative lastre ceramiche attraverso la bellezza intramontabile delle opere d’arte.