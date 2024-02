Romeo&Giulietta



I costumi da Oscar di Danilo Donati dal film del 1968

di Franco Zeffirelli



Mostra a cura del Presidente della Fondazione Zeffirelli Pippo Zeffirelli

e del Direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini



Fondazione Zeffirelli, 16 gennaio – 18 febbraio 2024







Dal 16 gennaio al 18 febbraio 2024, la Sala della musica della Fondazione Zeffirelli ospiterà la mostra Romeo&Giulietta, i Costumi da Oscar di Danilo Donati dal film di Franco Zeffirrelli, inaugurata oggi alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani.



L’allestimento, voluto dal Presidente della Fondazione Zeffirelli Pippo Zeffirelli, in collaborazione con il direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini, mette a disposizione dei visitatori oltre trenta costumi originali indossati durante le riprese del film Romeo and Juliet del 1968 diretto da Franco Zeffirelli con Olivia Hussey e Leonard Whiting, realizzati dalla casa d’Arte Cerratelli.



Si tratta di una vasta collezione gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione Cerratelli: oltre agli abiti iconici dei protagonisti sono infatti esposti i costumi indossati dalla balia, dai genitori e da molti dei protagonisti della trasposizione cinematografica.

Gli abiti esposti rendono omaggio al grande Maestro costumista Danilo Donati che li realizzò unendo sapientemente lo stile e le linee classiche dell’epoca a materiali moderni, dando vita agli ineguagliabili costumi che gli valsero l’Oscar.

I costumi furono infatti premiati nel 1968 con il Nastro d’Argento, il British Academy Film Award e

l’Academy Award “Oscar”.



Di particolare rilevanza i tre abiti indossati da Giulietta nelle scene principali del film che rivelano la poliedricità con cui Donati ha saputo interpretare lo spirito della tragedia e dell’amore della coppia shakespeariana.

DANILO DONATI

Danilo Donati è nato a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, nel 1926. Insieme a Piero Tosi è considerato uno dei maggiori costumisti del Novecento. Praticamente coetanei, Donati e Tosi divennero amici nell’immediato dopoguerra frequentando insieme l’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze, anche se in corsi diversi: Donati fu allievo di Ottone Rosai nel corso di pittura, Tosi di Gianni Vagnetti nel corso di scenografia.

L’inizio della loro vita professionale li vide entrambi collaboratori di Luchino Visconti, a cui li aveva presentati Franco Zeffirelli che li aveva conosciuti e apprezzati a Firenze e – più intraprendente di loro – si era trasferito a Roma per primo, con una scrittura nella Compagnia Italiana di Prosa diretta appunto da Visconti. Dopo un breve apprendistato come assistenti scenografi e costumisti per spettacoli teatrali diretti da Visconti, sia Donati che Tosi si dedicarono nel tempo soprattutto al costume cinematografico, distinguendosi ciascuno per uno stile personalissimo: immaginifico il primo, filologico il secondo.

Tra il 1957 e il 1972, prima di diventare il costumista prediletto di Pasolini e di Fellini, Donati ha collaborato più volte con Zeffirelli, firmando i costumi di due opere liriche, tre spettacoli teatrali e tre film, tra i quali Romeo e Giulietta, che gli valse il primo dei due Oscar della sua carriera; e sempre per Zeffirelli lavorò anche a diversi progetti che non furono realizzati.

INFO E ACQUISTO DEI BIGLIETTI

La mostra temporanea è visitabile con il biglietto intero d’ingresso al Museo Zeffirelli. Non sono previste riduzioni.

Sito web: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/eventi-2/

Per info sull’acquisto dei biglietti: ticket@fondazionefrancozeffirelli.com o chiamare il numero +39 320 1637839

Per l’acquisto online dei biglietti: https://fondazionefrancozeffirelli.organizzatori.18tickets.it/