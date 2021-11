“Lezione da Sarah” con Galatea Ranzi

Da venerdì 5 a mercoledì 10 novembre 2021, il palco di Via Giulia si accende per Galatea Ranzi, protagonista di “Lezione da Sarah” all’OFF/OFF Theatre, uno spettacolo liberamente ispirato all’arte del teatro di Sarah Bernhardt. La pièce è una rielaborazione drammaturgica di Pino Tierno con la regia di Ferdinando Ceriani, che dirige in scena Galatea Ranzi e Martina Galletta. Le musiche originali sono firmate da Martina Galletta, con Michele Scalet responsabile audio e assistente alla regia Alice Guidi. Luci di Francesco Traverso e costumi di Alessandra Giannetti.

Un palcoscenico vuoto. Negli angoli bui si intravedono bauli, riflettori, materiale di attrezzeria accatastati alla meno peggio. Sul proscenio, un tavolino con sopra un vaso di peonie. Sono i primi segni della preparazione di un nuovo allestimento oppure siamo di fronte a un teatro in disuso? Da fuori giungono i rumori di una modernità aggressiva, traffico caotico, clacson, le sirene di un’ambulanza, in lontananza il fragore sordo di un’esplosione che contrastano con il silenzio senza tempo del palcoscenico. Dal buio del fondo palco si affaccia una ragazza con una borsa piena di copioni e libri. È incerta se entrare o meno, sembra spaurita. Un rumore sordo che proviene dall’esterno la fa sobbalzare. Improvvisamente, una persona, in platea, tra il pubblico, le grida: “Avanti!”. La giovane ragazza, Marie, entra in un cono di luce che la acceca, cerca, smarrita, il volto della “Signora” che l’ha convocata per un provino. Questa signora è Sarah Bernhardt, interpretata da Galatea Ranzi.

Così ha inizio “Lezione da Sarah”, rielaborazione drammaturgica di Pino Tierno del libro “L’Arte del Teatro”, che la grande attrice scrisse “per divertirmi ma anche per rendermi utile”, come ha dichiarato, alla fine della sua lunga vita artistica. Ma se il libro riunisce e rielabora i ricordi e gli insegnamenti di una vita dedicata al teatro, in questo testo, tutto viene filtrato e riadattato in un dialogo, pieno di vita e di passione, tra Sarah e le aspirazioni e i sogni di Marie, la giovane aspirante attrice pronta a mettere tutto in gioco pur dimostrare di poter stare su quel palcoscenico. Ma per riuscirci, deve affidarsi completamente al suo giudice, spogliarsi di qualsiasi pudore e reticenza, abbandonarsi alla “crudeltà” del Teatro.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

