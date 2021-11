Nowhere Dimitris Papaioannou

NOWHERE Director’s Cut

filmato e montato da Dimitris Papaioannou

altre riprese Kyriacos Karseras + Stelios Kamitsis

consulente per la redazione Matt Johnson

registrazione audio aggiuntiva di Kostas Michopoulos

montaggio del video completo della performance commissionato dal Dance Umbrella Festival (Londra, Regno Unito) e Ruhrfestspiele Recklinghausen (Recklinghausen, Germania)

con il supporto di Teatro della Pergola (Firenze, Italia), Saitama Arts Theatre (Saitama, Giappone) e The National Theatre & Concert Hall (Taipei, Taiwan)prodotto da 2works

Dimitris Papaioannou è supportato da Megaron – The Athens Concert Hall

responsabile relazioni internazionali e comunicazione Julian Mommert

foto Marilena Stafylidou, Alekos Yiannaros

durata 40 minuti circa

Orari disponibile dal 2 dicembre, ore 18 al 6 dicembre, ore 9

La versione cinematografica della produzione teatrale originale Nowhere è stata commissionata dal National Theatre of Greece per inaugurare il suo Main Stage rinnovato nel 2009.

Per la prima volta, verrà pubblicata la versione completa di Nowhere, creata, filmata e curata da Dimitris Papaioannou.

Nowhere è stato concepito come un progetto site-specific. Lo spazio scenico stesso è stato coreografato programmando un palcoscenico di nuovi meccanismi. Un gruppo di persone ha affrontato, ha sfidato lo spazio, misurandolo con i loro corpi. Nowhere è stato eseguito due volte al giorno in spettacoli sovrapposti, portando il pubblico faccia a faccia.

Nowhere è un pensiero sulla natura stessa del teatro, come una macchina che rispecchia la vita umana.

La versione filmata della scena centrale (dedicata alla memoria di Pina Bausch, che era appena morta) è stata pubblicata 7 anni fa nel giugno 2014, ed è diventata virale con oltre 2.5 milioni di visualizzazioni, e da lì, è stata ampiamente ricalcata.