On Stage!festival (II° edizione)

Inaugura il festival alla Università IULM la Conferenza internazionale “Sostenere il teatro sostenibile. Per un nuovo paradigma dell’investimento culturale”

A seguire al Menotti Teatro Filippo Perego gli spettacoli inediti “When We Went Electronic” e “In Their Footsteps” ( 9 e il 10 novembre)

La seconda edizione di OnStage!Festival, il primo Festival di Teatro Americano in Italia, presentato da KIT Italia e The International Theatre in collaborazione con Kairos Italy Theater a New York, prende il via l’8 novembre alla Università IULM con la Conferenza internazionale Sostenere il teatro sostenibile. Per un nuovo paradigma dell’investimento culturale, realizzata in collaborazione con l’Università IULM di Milano all’interno dell’evento “Aspettando BookCity’, sul tema del sostegno al teatro indipendente.

A seguire due spettacoli inediti in arrivo direttamente dagli Stati Uniti.

Il 9 novembre alle ore 20:00 il Menotti Teatro Filippo Perego accoglie When We Went Electronic, prodotto da The Tank NYC e scritto da Caitlin Saylor Stephens, un miscuglio psicotropico che descrive l’esperienza della sopravvivenza allo stupro. Scuole finite. Due modelle American Apparel® cercano di recuperare la memoria dopo una tragica notte brava, Ma quando iniziano ad accadere cose molto strane, le ragazze cominciano a farsi domande sulla natura sintetica dei loro tessuti e a chiedersi se quello che credono sia accaduto è reale. Forse la notte scorsa non è stata una gran festa dopotutto. La Compagnia The Tank porta in scena, dunque, uno spaccato inedito e critico del mondo della moda, e non solo.

Le storie di donne soldato raccolte di prima mano dalla compagnia e riproposte montate drammaturgicamente sono invece il fulcro di In Their Footsteps, scritto e diretto da Ashley Adelman, in scena il 10 novembre (ore 20) sempre al Menotti Teatro Filippo Perego. Oltre 50 anni fa migliaia di giovani donne americane partirono per il Vietnam per servire il loro Paese durante la guerra. Infinite Variety Productions ha intervistato cinque di queste donne: due ufficiali e tre impiegate civili, tutte volontarie. I loro ricordi intensi, orripilanti, divertenti e teneri sono stati ricomposti in storie senza tempo che raccontano il lato umano della guerra.

Selezionati tramite bando, gli spettacoli affrontano temi di grande attualità in USA e nel mondo occidentale in genere, utilizzando linguaggi teatrali diversi. Sono presentati in lingua originale con soprattitoli in italiano (*traduzioni realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università di Roma Tre, soprattitoli a cura del Festival) e saranno sempre seguiti da un incontro con le compagnie, per dar modo al pubblico di confrontarsi direttamente con artisti stranieri eccezionalmente in Italia (con traduzione simultanea).

UNIVERSITA’ IULM

8 NOVEMBRE ORE 14:30 – CONFERENZA INTERNAZIONALE

“Sostenere il teatro sostenibile – per un nuovo paradigma dell’investimento teatrale”

9 NOVEMBRE ORE 20:00 – SPETTACOLO (in inglese con sopratitoli)

When we went electronic/Quando siamo diventate elettroniche

The Tank NYC

Scritto da Caitlin Saylor Stephens

Diretto da Meghan Finn

Con Drita Kabashi, Madelyn Robinson

Costumi e trucco by Sharne van Ryneveld

Design luci Sarah Johnston

Canzoni Sarah Cagianese & Caitlin Saylor Stephens

Scene Skye Morse-Hodgeson

Coreografie di combattimento David Anzuelo

Suono Anthony Dean

Traduzione Enrico Mariani*

Kilroy’s List Honorable Mention

Scuole finite. E’ il 2008. Due modelle American Apparel® cercano di recuperare la memoria dopo una tragica notte brava. Ma quando iniziano ad accadere cose molto strane, le ragazze cominciano a farsi domande sulla natura sintetica dei loro tessuti e a chiedersi se quello che credono sia accaduto è reale. Forse la notte scorsa non è stata una gran festa dopotutto. Letteralmente.

The Tank è un’associazione senza scopo di lucro dedicata ad artisti emergenti che sperimentano nuove idee e forme di espressione. Ogni anno sostiene oltre 2000 artisti e più di 400 opere in diverse discipline, promuovendo un contesto inclusivo, una politica dei prezzi abbordabile e una visione democratica del lavoro, che rende aperta a tutti la creazione e la frequentazione delle arti. Cuore del lavoro di The Tank è la messa a disposizione gratuita di due teatri (98 e 56 posti) a Manhattan, e l’offerta di altri servizi come spazio prove, promozione e altro. www.thetanknyc.org

10 NOVEMBRE ORE 20:00 SPETTACOLO (in inglese con sopratitoli)

In their footsteps/Sui loro passi

Infinite Variety Productions

Scritto e diretto da Ashley Adelman

Con Chrystal Bethell, Janessa Floyd, Kristen Hasty, Kate Szekely, Kelly Teaford,

Traduzione Giada Fumaselli*

Oltre 50 anni fa migliaia di giovani donne americane partirono per il Vietnam per servire il loro Paese durante la guerra. Infinite Variety Productions ha intervistato cinque di queste donne: due ufficiali e tre impiegate civili, tutte volontarie. I loro ricordi intensi, orripilanti, divertenti e teneri sono stati ricomposti in storie senza tempo che raccontano il lato umano della guerra.

Infinite Variety Productions è una compagnia teatrale senza scopo di lucro impegnata a dar luce a racconti focalizzati su storie inedite di donne. Attraverso ricerche, interviste e documentazione, lavora per la sensibilizzazione del pubblico, in collaborazione con organizzazioni che hanno come missione la tematica centrale di ciascuna opera. Negli ultimi due anni la compagnia ha operato in partnership con VWMF, Justice for Magdalenes, e The Mount Sinai Hospital, Dept. of Occupational Health and Hazard. www.infinitevarietynyc.org

