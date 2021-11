La nuova stagione del Teatro Magnani di Fidenza si apre all’insegna del Nouveau Cirque: domenica 28 novembre ore 18:00 la compagnia francese Blizzard Concept presenta per la prima volta in Italia la versione integrale dello spettacolo “Opéra pour sèche-cheveux”, già presentato in giro per il mondo oltre 200 volte.

I due giocolieri-clown-maghi reiventano leggi scientifiche per metterle al servizio del circo, fanno intervenire la magia laddove la ragione non arriva, non lasciano inutilizzato nessun oggetto destreggiandosi tra manipolazione e clownerie. Il pubblico non potrà che rivedere le proprie certezze e dimenticare le proprie abitudini!

La compagnia Blizzard Concept nasce nel 2012 per mano di Antoine Terrieux e Julien Mandier. Il loro terreno di ricerca include magia, arti plastiche, circo, manipolazione d’oggetti, tradotto in un linguaggio circense che è allo stesso tempo contemporaneo e popolare nell’intento di uscire fuori dagli schemi e condividere con il pubblico emozioni, divertimento e poesia.

Lo spettacolo, creato da Antoine Terrieux e Julien Mandier, vede in scena Jérémie Chevalier e Cochise Le Berre. Premio speciale della Giuria e il Trofeo Annie Fratellini al Festival Mondial du Cirque de Demain 2014.

La serata, organizzata in collaborazione con Teatro Necessario di Parma, si svolge nell’ambito di BETA CIRCUS, progetto di cooperazione culturale dedicato alla magie nouvelle e al circo contemporaneo finanziato dal programma Europa Creativa, e fa parte del programma di Tutti Matti sotto Zero 2021/22, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle giunto alla sua VII edizione organizzato da Teatro Necessario e Grand Circus Hotel in collaborazione con ATER Fondazione (Parco della Cittadella, Parma dal 3 dicembre al 6 gennaio).

