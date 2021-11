Peccioli… e intorno l’Universo 2021 Torna l’appuntamento per gli appassionati di astronomia

A Peccioli nel mese di novembre si parla di stelle, se ne parla da quattordici anni e, nonostante l’interruzione dell’edizione 2020, se ne parlerà anche nel 2021 con l’iniziativa organizzata dall’Associazione Astrofili Alta Valdera e dalla Fondazione Peccioliper “Peccioli… e intorno l’Universo”. Il programma inaugurerà giovedì 4 novembre alle 21.15 presso la Terrazza del Centro Polivalente con l’osservazione del cielo con i telescopi della AAAV. Venerdì 5 novembre alle ore 21.15 presso il Centro Polivalente Alberto Villa e Silvia Fiumalbi terranno la conferenza “Stazione Spaziale: come è nata, come ci si vive e cosa si fa!”. Sabato 6 Novembre alle ore 21.15 presso il Centro Polivalente, Carlo Buscemi presenterà il suo interessante libro “emme… come meteoriti”. Presso il Centro Polivalente di Peccioli sarà inoltre allestita la tradizionale mostra di astronomia, dedicata quest’anno alla collezione di meteoriti, visitabile giovedì 4 novembre alle ore 21.15, sabato 6 e domenica 7 novembre dalle 16 alle 18.30. L’edizione 2021 di “Peccioli… e intorno l’Universo” si concluderà giovedì 11 novembre con la visita guidata del Centro Astronomico di Libbiano. La partecipazione agli eventi è gratuita. Per gli eventi al Centro Polivalente non è necessaria la prenotazione, ma è obbligatorio il Green Pass. Per la visita guidata al Centro Astronomico di Libbiano sono obbligatori la prenotazione (telefonando allo 0587 672158 oppure allo 0587 936423) e il Green Pass.