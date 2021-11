Torino: una nuova mostra a Casa Gramsci

Una nuova mostra a Casa Gramsci Sabato 6 novembre, alle 18, nell’ambito della Notte delle arti contemporanee, la Fondazione Istituto piemontese “Antonio Gramsci” inaugura a Casa Gramsci, lo spazio in memoria dell’intellettuale sardo, all’interno dell’Hotel NH Collection Piazza Carlina, l’esposizione diffusa delle opere della Terza Edizione reloaded del concorso creativo HOME – House of Memory & Engagement, un progetto per il Polo del ‘900 nell’ambito di Polo Creativo, sviluppato nella prima edizione proprio a partire da Casa Gramsci, per attualizzare il pensiero gramsciano e metterlo in dialogo con i più giovani. Organizzata in collaborazione con la Fondazione Polo del ‘900, l’Arci di Torino e l’Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”, l’esposizione avrà come luogo di partenza proprio Casa Gramsci, dove saranno esposte le due opere vincitrici della Terza Edizione reloaded, che ha coinvolto studenti delle Scuole Secondarie e delle Accademie di tutto il territorio nazionale. In questa edizione agli studenti è stato chiesto di rileggere Gramsci dopo il Covid, elaborando progetti creativi con una riflessione sull’isolamento della pandemia e l’esperienza di reclusione vissuta da Gramsci raccontata nelle sue Lettere. Grande attenzione è stata riservata alla formazione, con incontri in videoconferenza, revisioni e kit didattici. Per alcuni studenti, come uno dei vincitori, proveniente dall’I.P.M. “Ferrante Aporti” di Torino, il concorso è stata l’occasione per esprimere un profondo disagio, lo stesso rintracciabile anche in altri studenti che hanno scelto di partecipare, realizzando opere dall’elevato contenuto emotivo come quella vincitrice della categoria artistica a cura di una studentessa dell’Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo che ha realizzato una scultura con un cuore rinchiuso in una gabbia da cui esce una lettera. Oltre alle opere vincitrici, saranno esposte tutte le opere in concorso in un percorso attraverso tre altre tappe: la Sala Lettura di Palazzo San Daniele, nel complesso del Polo del ‘900; il Circolo Arci “Antonio Banfo” e l’Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”. La mostra sarà visitabile nelle diverse sedi secondo i rispettivi orari di apertura fino al 26 novembre con ingresso gratuito. A questo link è disponibile una mappa del percorso completo. L’inaugurazione sarà preceduta sempre sabato 6 novembre dalla cerimonia di premiazione delle opere in concorso che si svolgerà all’Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria all’email didattica@gramscitorino.it. Durante lo stesso evento sarà anche presentato il bando della Quarta Edizione del concorso che inviterà i partecipanti a esplorare il concetto di rivoluzione a partire da Gramsci e dal muralismo politico messicano.