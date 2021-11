Dopo il debutto in prima nazionale alla Biennale Teatro 2020 diretta da Antonio Latella, Una cosa enorme di Fabiana Iacozzilli sarà in scena alla Città del Teatro di Cascina, sabato 6 novembre alle ore 21. Lo spettacolo vede protagonisti Marta Meneghetti e Roberto Montosi. Le scene sono di Fiammetta Mandich, le luci di Luigi Biondi e Francesca Zerilli, il suono è curato da Hubert Westkemper (premio Ubu 2019 per La classe). Una coproduzione Cranpi, La fabbrica dell’attore-Teatro Vascello Centro di Produzione Teatrale, Fondazione Sipario Toscana, Carrozzerie | n.o.t. In scena una donna con una pancia enorme. È incinta da un tempo indefinito e da un tempo infinito trattiene e ritarda l’evento. Sì lo trattiene, ma per vivere che cosa di altro? Siamo in uno spazio dell’anima, in uno spazio in cui l’anima gesticola e ci fa interrogare sulla nostra condizione di donne e uomini perennemente in bilico tra il voler essere genitori e il rimanere figli, ma anche su un’altra questione: nel momento in cui dai la vita a qualcuno lo stai più semplicemente condannando alla morte?

Fabiana Iacozzilli racconta così il suo processo creativo: «Le domande intorno alle quali m’interrogo in relazione a questo spettacolo sono: “perché ho così tanta paura di mettere al mondo un figlio?”, “perché ho così tanta paura di dire che non voglio mettere al mondo un figlio?” e soprattutto “voglio essere madre oppure posso non esserlo?”. Orna Donath è una ricercatrice israeliana che nel libro, “Regretting Motherhood”, ha raccolto storie in forma anonima di madri pentite. Portano dentro di sé un segreto inconfessabile, una sensazione di colpa, frustrazione, vergogna, rimpianto. Non vorrebbero essere mai diventate madri. Sanno che se confidassero il loro sentimento la società le umilierebbe. Charlotte, madre di due figli, uno tra i 10 e i 15 e uno tra i 15 e i 20 anni dice: “Vede è complicato, perché mi pento di essere una madre, ma non mi pento di loro, di chi sono, della loro personalità. Io queste persone le amo. Sono pentita di avere avuto dei figli e di essere diventata mamma, però amo i miei figli. Ecco, sì, è una cosa che non si può spiegare. Perché se fossi pentita allora vorrei che non esistessero. Ma io mica vorrei che non esistessero, semplicemente non vorrei essere madre.”

Sheila Heti nel suo diario intimo Maternità si pone la domanda “dovrei fare un figlio?” e in un gioco feroce di autoanalisi e messa in discussione di sé cerca di ponderare la scelta fino ad arrivare a una frase che ha illuminato la mia ricerca artistica “se voglio figli o meno è un segreto che nascondo a me stessa: è il più grande segreto che nascondo a me stessa”.

Gli sguardi e i dubbi di queste autrici, le voci e le storie delle donne e degli uomini che ho intervistato nel corso dell’ultimo anno hanno messo in crisi e alimentato la mia ricerca e sono diventate cuore pulsante dello spettacolo. Questo perché alle basi della storia della maternità c’è un fatto apparentemente semplice: tutti gli esseri umani di questo pianeta sono stati partoriti da una femmina ma nessuna donna femmina è nata madre.

Lo spettacolo è dunque un oggetto emotivo che s’interroga sulla paura e sul desiderio dell’abbandonare se stessi alla cura di un altro essere umano, che s’interroga su una questione che appartiene a ogni donna, alla sua condizione esistenziale – che sia madre o che non lo sia – e che ha a che fare con una domanda semplice ma per niente consolatoria: “forse, alla fine, si è madri comunque?”

Dopo la replica alla Città del Teatro di Cascina, “Una cosa enorme” sarà in scena al Roma Europa Festival 2021 dal 15 al 21 novembre.

Fabiana Iacozzilli, regista-drammaturga che porta avanti un lavoro di ricerca improntato sulla drammaturgia scenica e sulle potenzialità espressive della figura del performer collabora dal 2013 con il Teatro Vascello di Roma e dal 2017 con Cranpi e Carrozzerie | n.o.t. Nel 2002 si diploma come regista presso l’Accademia “Centro internazionale La Cometa” dove studia tra gli altri con N. Karpov, N. Zsvereva, A. Woodhouse. Dal 2003 al 2008 è regista assistente di P. Sepe e Luca Ronconi, nel 2008 fonda Lafabbrica, compagnia della quale è direttrice artistica dal 2008 al 2018. Nel 2011 viene selezionata per partecipare al DIRECTOR LAB, progetto internazionale organizzato dal LINCOLN CENTER (Metropolitan di New York). Dallo stesso anno diventa membro del LINCOLN CENTER DIRECTORS LAB. Tra i suoi spettacoli: Aspettando Nil con il quale vince l’Undergroundzero Festival di New York; La trilogia dell’attesa, vincitrice del Play Festival (Atir e Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa); Quando saremo grandi!, finalista Premio Scenario 2009; Da soli non si è cattivi. Tre atti unici dai racconti di Tiziana Tomasulo; La classe_un docupuppets per marionette e uomini; Una cosa enorme. Nel 2021 è stata una dei tre registi coinvolti nel progetto Incroci, nato dal dialogo tra 3 realtà nazionali che coinvolgono migranti: Teatro Magro-Mantova, Asinitas-Roma e Babel Crew/Progetto Amunì-Palermo.

PREVENDITA

Biglietti da 13 a 22€

Prevendita on line e rivendite Boxoffice Toscana TicketOne Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc 17-19

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20

biglietteria@lacittadelteatro.it