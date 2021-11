XXV edizione Maggio all’Infanzia

Il festival di teatro ragazzi in programma dal 26 al 29 maggio Al via le candidature per gli spettacoli a Bari e Monopoli

Quattro giorni dedicati al teatro per le nuove generazioni, per l’edizione 2022 di un festival diventato punto di riferimento per gli spettacoli pensati per appassionare i più giovani. Annunciate le nuove date della 25a edizione del Festival Maggio all’Infanzia, diretto da Teresa Ludovico e organizzato da Fondazione SAT in collaborazione con Teatri di Bari, Italiafestival e EFA – European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label): il festival è in programma a Bari e Monopoli dal 26 al 29 maggio. Annuncio che segue il grande successo della scorsa edizione del Festival, che ha visto in scena 8 debutti nazionali e 3 debutti regionali al Teatro Kismet di Bari, al Teatro Radar e al Teatro Mariella di Monopoli.

Contestualmente si aprono le candidature per le compagnie teatrali che vogliono proporre un loro spettacolo – dedicato alla fascia d’età tra i 0 e i 14 anni – per il Festival. Le proposte andranno inviate entro il 15 dicembre, esclusivamente via mail all’indirizzo cecilia.cangelli@teatridibari.it. Per le nuove produzioni bisognerà inviare anche un breve curriculum, il modulo di candidatura disponibile sul sito ufficiale della manifestazione (www.maggioallinfanzia.it), la scheda artistica e la scheda tecnica dello spettacolo, oltre a un link al video integrale dello spettacolo.

Le compagnie possono proporre una sola produzione che sia al debutto nazionale o che non sia stata già presentata o selezionata in altri festival. L’esito della selezione degli spettacoli sarà reso noto entro febbraio 2022. Ulteriori informazioni sul sito www.maggioallinfanzia.it