“Yaya e Lennie” alla presenza del regista Alessandro Rak

Domenica il noto fumettista interverrà in sala per parlare del suo ultimo film animato

Il fumettista, animatore e regista Alessandro Rak sarà domenica 14 novembre al Cinema Stensen di Firenze (viale don Minzoni 25) per la presentazione del suo film “Yaya e Lennie”, in programma alle 17. Dopo il successo dell’Arte della felicità e di Gatta Cenerentola, Rak riflette, in questo inno alla natura e alla libertà, sulla fiducia come fondamento imprescindibile di ogni società funzionale.

Il film animato è ambientato in un futuro prossimo, nel quale la natura ha ripreso possesso del mondo e tutto il globo è ricoperto da una fitta giungla, cerca di affermarsi una nuova società, nota come l’Istituzione, una sorta di congrega che vuole ripristinare il concetto di diritto del vecchio mondo. L’Istituzione cerca di imporsi anche sul popolo libero, quello che abita la giungla, mirando a “civilizzarlo”. Gli abitanti della giungla, però, non abbassano certo il capo senza lottare e decidono di ribellarsi. In questo mondo, che si muove tra rivoluzione e imposizione, vivono Yaya, una giovane dal temperamento ribelle, e Lennie, un ragazzo altissimo con un ritardo mentale. I due sono molto legati e si prendono cura l’uno dell’altra, mentre cercano di rimanere liberi.