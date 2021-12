Auditorium Parco della Musica, Stefano Di Battista Quartet in Lucio Dalla-Suoni e Visioni

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Sala Petrassi

Concerto di Capdanno

sabato 1 gennaio 2022 ore 18,30

STEFANO DI BATTISTA Quartet

“Lucio Dalla-Suoni e Visioni”

Stefano Di Battista – Sax

Andrea Rea – Pianoforte

Daniele Sorrentino – Cobtrabbasso

Luigi Del Prete – Batteria

con la straordinaria partecipazione di Gino Castaldo

Un concerto di Capodanno dedicato a Lucio Dalla, “Lucio Dalla -Suoni e Visioni”, quello di Stefano Di Battista e il suo quartetto, con la partecipazione straordinaria di Gino Castaldo, nel pomeriggio del giorno di Capodanno, sabato 1 gennaio alle 18,30, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Non si può immaginare una vita senza le canzoni di Lucio Dalla. Alcune sono sentimentali, altre divertenti, alcune sono appassionate, altre commoventi, tutte sono pezzi di un incredibile mosaico sonoro ed artistico che Dalla ha costruito con Minuziosa attenzione anno dopo anno in una lunghissima ed avvincente carriera che Stefano Di Battista con il suo quartetto Jazz porterà in scena mettendo in risalto l’anima jazz di Lucio e che Gino Castaldo proverà a raccontare e ricostruire attraverso canzoni parole e ricordi. Anima jazz che è stato filo conduttore di tutta la sua storia.Sul palco con Stefano Di Battista al sax,Andrea rea,al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria e la partecipazione straordinaria di Gino Castaldo. Il concerto è organizzato da Enpi Enterteinement e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Biglietti in vendita su Ticketone.it