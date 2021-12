Adattamento e Regia Daniela Monico

Coreografie Giulia Dimino e Monica Cagnani

Musiche originali Matteo Pirovano

Cenerentola è una storia così conosciuta da non avere bisogno di parole. Per questo lo spettacolo si affida quasi interamente alla musica (scritta appositamente dal giovane compositore Matteo Pirovano) e alla danza per scandire i momenti più importanti di questa fiaba classica senza tempo. Lo spettacolo alterna quadri comici sottolineati dai personaggi delle sorellastre, del gatto e del topo, a momenti più poetici, drammatici e romantici. Cenerentola nella nostra versione resta un personaggio positivo senza essere snaturata, incontrerà il Principe e vivrà con lui per sempre felice e contenta. Nonostante la sua natura sognatrice la nostra Cenerentola rivela una buona dose di determinazione e forza, e l’incontro col Principe con il suo cambio di vita non sono altro che una delle occasioni che l’esistenza offre e che possono essere colte o lasciate passare. Certo, la magia non guasta e come nelle migliori fiabe, anche qui non mancherà.

Biglietti:

Ingresso Intero 10€

Ingresso Ridotto 6€