“Coppia aperta quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”. Da questo presupposto parte “Coppia aperta quasi spalancata” , una delle commedie nata dalla vivace e intelligente penna di Dario Fo e Franca Rame, un vero e proprio cult.

Ad interpretare i due componenti della coppia saranno gli straordinari Chiara Francini e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi, in scena giovedì 16 dicembre, alle 21, al Teatro Comunale di Cormons.

La pièce si potrebbe considerare una terapia monouso per crisi coniugali. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. Impossibile non lasciarsi prendere dalla storia e parteggiare per l’una o per l’altro in una serie di irresistibili momenti esilaranti. Due pesi e due misure a volte possono rivoltarsi contro: la commedia ne è un’irresistibile esempio. ‘Il motivo per cui questo testo è così famoso – spiega la Francini in un’intervista – è che è incredibilmente attuale, incredibilmente ben scritto ed è iconico per quello che dice, per quello che rappresenta e per come lo dice. E’ attuale proprio perché va a raccontare cosa significa essere coppia all’interno del matrimonio, quelle che sono le caratteristiche, anche senza fare di tutta un’erba un fascio, che hanno le donne di concepire la coppia come un nido, un organismo a due, mentre appunto c’è questa meravigliosa rappresentazione del marito, del maschio che invece tenta disperatamente di tenere questo nido calco, la moglie a casa, ma cerca invece di teorizzare questa coppia aperta quasi spalancata affinché lui possa avere anche la possibilità di sollazzarsi al di fuori della coppia’

Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta quasi spalancata” rappresenta uno degli spettacoli più popolari rappresentati in Italia, ma anche all’estero: in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

La biglietteria del Teatro di Cormons (tel. 0481.630057) sarà ogni lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 ed anche da un’ora prima di ogni rappresentazione.

L’ingresso a teatro è consentito indossando sempre la mascherina chirurgica o superiore.

