Dal 29 dicembre al 2 gennaio al Teatro Carcano di Milano arrivano i Black Blues Brothers, cinque straordinari acrobati con l’Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore il cui show acrobatico ha entusiasmato oltre 300.000 spettatori, superando le 700 date in 300 città in tutto il mondo. Il passaggio al nuovo anno sarà scandito dalle loro vulcaniche evoluzioni con l’indimenticabile colonna sonora del leggendario film di John Landis.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Ogni sera, i Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi. Uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione.

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, questa produzione di teatro acrobatico ha conquistato teatri e kermesse di tutto il mondo. Al Festival di Edimburgo, la rassegna teatrale più importante al mondo, è stato accolto da numerosi sold out, standing ovation ad ogni replica e recensioni a cinque stelle. In Australia, la stampa lo ha eletto miglior show di teatro acrobatico del Fringe di Adelaide. Il celebre critico Franco Cordelli lo ha definito sul Corriere della Sera “La scintillante impresa dei magnifici cinque”.

L’energia dei Black Blues Brothers è stata applaudita anche da fan d’eccezione, tra i quali Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare, il Principe Alberto durante la cena di gala dei Rolex Master di Tennis allo Sporting Club di Monte Carlo e il Principe Carlo che ha lodato l’enorme talento degli artisti per la loro performance alla Royal Variety Performance, lo storico evento televisivo ideato dalla famiglia reale inglese che dal 1912 accoglie i più grandi nomi della danza, del teatro e del circo. A gennaio 2022 si esibiranno al Festival di Monte Carlo, la più importante vetrina del circo mondiale, ideata dal Principe Ranieri e ora portata avanti dalla Principessa Stéphanie.

L’enorme riscontro planetario è valso agli acrobati l’invito a celebri programmi TV quali Le plus grand cabaret du monde, considerata il top per queste forme artistiche, e Tú Sí Que Vales Italia che li ha visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria. Un evento da non perdere, un vero e proprio blockbuster dello spettacolo dal vivo.

Da mercoledì 29 dicembre 2021 a domenica 2 gennaio 2022. Biglietti da 16 a 38 €. Per la serata del 31 dicembre (compreso festeggiamento di mezzanotte con panettone e spumante + dj set) biglietti da 75 a 100 €. Info e biglietti su teatrocarcano.com

Al Teatro Carcano di Milano

Corso di Porta Romana, 63

Da mercoledì 29 dicembre 2021 a domenica 2 gennaio 2022

29 e 30 dicembre ore 20:30

31 dicembre ore 22:00

1° gennaio ore 17:00

2 gennaio ore 16:00

THE BLACK BLUES BROTHERS

Scritto e diretto da Alexander Sunny

Con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,

Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua

Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff

Scenografie Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart

Light designer Andrew Broom

Lo show è un’esclusiva mondiale della compagnia italiana Mosaico Errante

Teaser – https://vimeo.com/644269213

Durata 75 minuti

Orari

29 e 30 dicembre ore 20:30

31 dicembre ore 22:00

1° gennaio ore 17:00

2 gennaio ore 16:00

Prezzi poltronissima € 38,00 | poltrona/balconata € 30,00 | over 65 € 20,00/€ 17,00 |

under 26 € 17,00/€ 16,00

PREZZI 31 DICEMBRE poltronissima € 100,00 | poltrona € 85,00 | over 65 e under 26 € 85,00/€ 75,00 (compreso festeggiamento di mezzanotte con panettone e spumante + dj set).

Vendite online biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it

AL CARCANO IN SICUREZZA. L’ingresso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi del teatro è obbligatorio indossare la mascherina.