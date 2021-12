In programma al Mic

GRAND BUDAPEST HOTEL

di Wes Anderson

USA, 2014, HD, 99′.

Ora direttore del sontuoso Grand Budapest Hotel, l’ex portiere Zero ripercorre le avventure vissute in gioventù in compagnia del concierge Monsieur Gustave.

IL MAGNIFICO SCHERZO

di Howard Hawks

USA, 1952, b/n, HD, 92′.

Nel laboratorio del dottor Fulton, uno scimpanzè crea per caso un elisir di eterna giovinezza. A ringiovanire accidentalmente saranno proprio i coniugi Fulton.

GO AND GET IT

di Marshall Neilan e Henry Roberts

USA, 1920, 90′.

Alla morte del padre editore, Helen Allen eredita la direzione del giornale. Sospettosa che qualcuno voglia sabotare la compagnia, la giovane si fa assumere sotto falso nome dalla sua stessa casa editrice…

Accompagnamento musicale live del Maestro Antonio Zambrini.

Venerdì 31 dicembre 2021

Cineteca Milano MEET (Viale Vittorio Veneto 2, Milano)

