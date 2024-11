 Cinema La Compagnia

Un’aurice, Sofia Coppola, e un autore, Todd Haynes che hanno in comune la ricerca insistente delle sfumature, del turbamento, della zona grigia in una relazione. Condividono questa settimana una buona fetta della nostra programmazione con, rispettivamente, Priscilla e May December. Mentre continua il successo di Estranei, a cui regaliamo qualche altra replica. Il 25 aprile, chi ci conosce lo sa, l’appuntamento per noi è fisso con Roma città aperta.

Per gli amanti della vecchia Hollywood, invece, questa settimana abbiamo tre titoli con protagonista Carole Lombard, per la rassegna La Compagnia Cult.

La retrospettiva su David Cronenberg tocca la spinosa questione della realtà virtuale con eXistenZ e la rassegna Uomo Cambia Uomo riporta in sala il bellissimo Women Talking – Il diritto di scegliere. Tra un ponte e l’altro, tra la festa per la Liberazione dal nazifascismo e quella dei lavoratori, trovate un po’ di tempo per il cinema. Che fa sempre bene. EVENTO | giovedì 25, ore 21.00 [Festa della liberazione 2024] Roma città aperta L’appuntamento fisso a La Compagnia, in occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia (25 aprile), è con l’imprescindibile capolavoro di Roberto Rossellini, a ingresso libero e in lingua originale. INFO EVENTO FILM | da venerdì 26 Priscilla Sofia Coppola riscrive la storia d’amore tra Elvis e Priscilla Presley, trasformando il racconto in un manifesto di emancipazione femminile. Nonostante il marito sia tenero, gentile e molto innamorato, Priscilla rimane una prigioniera, eclissata dall’icona di Elvis. Tutti gli spettacoli:

VENERDì 26, ORE 15.00 e 19.00

DOMENICA 28, ORE 21.15

LUNEDì 29, ORE 15.00

MERCOLEDì 1, ORE 15.30 INFO, TRAILER E BIGLIETTI FILM | da venerdì 26 May December Todd Haynes ci regala un gioco di specchi che indaga le pieghe nascoste della psiche umana e le perversioni della società occidentale. Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.

Tutti gli spettacoli:

VENERDì 26, ORE 17.00

SABATO 27, ORE 21.00

DOMENICA 28, ORE 15.00

LUNEDì 29, ORE 17.00

MARTEDì 30, ORE 16.00 INFO, TRAILER E BIGLIETTI DOC | fino a domenica 28 Il cassetto segreto Un doc che cuce insieme la memoria personale e quella collettiva, raccontando il gironalista e scrittore Giuseppe Quatriglio attraverso i suoi stessi scritti, articoli, riprese e fotografie di viaggi. Allo stesso tempo, ricostruisce lavori di inchieste e interviste che sono lo specchio dell’Italia, in particolare della Sicilia, dagli anni ’50 fino alla contemporaneità. Questa settimana

GIOVEDì 25, ORE 18.00

SABATO 27, ORE 15.00

DOMENICA 28, ORE 19.00 INFO, TRAILER E BIGLIETTI FILM | fino a martedì 30 Estranei Un film toccante e ipnotico in cui passato e presente si specchiano l’uno nell’altro trovando una nuova, inaspettata, dimensione. Con due tra gli attori più talentuosi e cool degli ultimi anni.Ultime repliche:

SABATO 27, ORE 19.00

DOMENICA 28, ORE 17.00

MARTEDì 30, ORE 18.00 INFO, TRAILER E BIGLIETTI RASSEGNA | fino al 26 giugno [La Compagnia Cult] Focus su Carole Lombard Carole Lombard. Questa settimana:

SABATO 27, ORE 17.30 – Nulla sul serio (1937)

LUNEDì 29, ORE 19.00 – Swing High, Swing Low (1937)

MERCOLEDì 1, ORE 17.30 – L’impareggiabile Godfrey (1936) Una nuova infornata di capolavori per Compagnia Cult, la rassegna che riporta in sala il meglio del cinema mondiale del XX secolo, in lingua originale. Questa settimana continua il focus dedicato(1937)(1937)(1936) PROGRAMMA DELLA RASSEGNA RASSEGNA | fino al 10 giugno Sguardi distori, corpi inquieti – Il cinema di Cronenberg Continua la retrospettiva del lunedì sera dedicata a David Cronenberg.

In sala questa settimana eXistenZ (1999). Questa settimana:

LUNEDì 29, ORE 21.00 INFO, PROGRAMMA E BIGLIETTI RASSEGNA | fino al 15 maggio Cambia Uomo Cambia Una serie di film per parlare di uomini e donne. Ma soprattutto di uomini – cioè di noi. In collaborazione con il comitato Impariamo a dire Noi. Il film di questa questa settimana Women talking. Il diritto di scegliere di Sarah Polley. Questa settimana:

MARTEDì 30, ORE 20.30 INFO, PROGRAMMA E BIGLIETTI