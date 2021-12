Italia Green Film Festival, Roma Opera Note in concerto

Nella Basilica pre-cristiana di San Vitale a Roma, il 27 Dicembre a Roma, in Via Nazionale 194 B.

Nuovo appuntamento dell’Italia Green Film Festival con il concerto di Roma Opera Note nella basilica pre-cristiana di San Vitale, il 27 Dicembre a Roma. Italia Green Film Festival con l’orchestra “Roma Opera Note” regala un programma di musica barocca affascinante e fantasiosa. Il concerto in quartetto terminerà con Mission di Morricone per esaltare le pitture e gli affreschi dei preti gesuiti presenti nella meravigliosa Basilica pre-cristiana di San Vitale che si trova in Via Nazionale 194 B.

Il concerto si terrà alle ore 19.30 (durata di 1.20 h) e chi vorrà potrà intrattenersi per scoprire, con una visita guidata, l’architettura, l’iconografia e la storia di questa meravigliosa basilica.

Ingresso consentito fino ad esaurimento posti, previa esibizione di green pass.

La serata sarà anche un occasione per raccogliere fondi, con offerta libera, a sostegno di tutti i progetti e le iniziative sociali organizzate dalla onlus “Earth aps” .