l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Dopo la brevissima parentesi del 2020, anno in cui si è stati costretti a rinunciare alla canonica Nona di Beethoven di Capodanno all’Auditorium di Milano, per i festeggiamenti per la fine del 2021 si torna a onorare la tradizione in Largo Mahler. Cinque giorni di seguito, dal 29 dicembre al 2 gennaio, si esegue il capolavoro beethoveniano sotto la bacchetta di Claus Peter Flor.

È eloquente che l’ultimo appuntamento del 2021 dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi coincida col primo appuntamento della nuova programmazione (gennaio-maggio 2022). Ed è ancor più eloquente che tale appuntamento sia rappresentato dalla Nona di Beethoven, una sinfonia che scorre nelle vene dell’orchestra, che, ormai tradizionalmente da più di venti anni (eccezion fatta per il 2020), rappresenta l’augurio che l’Orchestra fa al suo pubblico e alla città tutta. Così, mercoledì 29 dicembre (ore 20.00), giovedì 30 dicembre (ore 20.00), venerdì 31 dicembre (ore 20.00), sabato 1° gennaio (ore 16.00) e domenica 2 gennaio ((ore 16.00) la seconda parte della Stagione sinfonica prende le mosse da questo Neujahrskonzert, a tutti gli effetti un festeggiamento del nuovo anno e dell’avvenire, insieme al Direttore Musicale Claus Peter Flor e all’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

I quattro appuntamenti all’Auditorium di largo Mahler sono ormai un evento esclusivo e un rito immancabile per la città di Milano, che continua la tradizione consolidata di eseguire il capolavoro di Beethoven in occasione della fine dell’anno come avviene anche a Berlino, Vienna e New York.

A fianco del Maestro di Claus Peter Flor che vanta innumerevoli esecuzioni del capolavoro beethoveniano, troviamo il Maestro Dario Grandini a dirigere il Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, che nel capolavoro di Beethoven ha un ruolo di primo piano.

Biglietti: Euro 21.00/36.00; info e prenotazioni: Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler, orari apertura: mar/dom, ore 10.00/19.00, tel. 02.83389401; on line: www.laverdi.org o www.vivaticket.it ).