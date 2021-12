“Macbeth” sui media

Anche quest’anno il 7 dicembre scaligero, con Macbeth di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore e Luca Salsi e Anna Netrebko tra i protagonisti, è stato un evento televisivo con oltre 2.000.000 di spettatori e più del 10% di share su Rai1. Ma il forte impatto della trasmissione realizzata da Rai Cultura su Rai1 (e ancora visibile su RaiPlay) è solo una parte della diffusione della Prima in Italia e nel mondo.

Le televisioni

ARTE ha trasmesso la serata in diretta in Francia e Paesi di lingua francese europei e oltreoceano, in Germania e nei Paesi di lingua tedesca; CESKA TELEVIZE ha portato Macbeth in diretta nella Repubblica Ceca e RSI in Svizzera Italiana e in differita su tutto il territorio della Svizzera. NHK ha invece portato lo spettacolo in Nearlive tv (come imposto dai fusi orari) e in streaming in Giappone.

Gli streaming

Medici TV ha trasmesso Macbeth in live streaming e lo propone on demand sulla sua piattaforma in USA, Canada, Corea, Africa, Ungheria, Estonia, Serbia, Montenegro, Romania, Croazia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Islanda, Slovenia, Albania, Russia, Kazakhstan, India, Indonesia.

La radio

Oltre che da Rai Radio3 in Italia, la Prima è stata diffusa in Germania, Spagna, Svizzera, Serbia, Croazia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria, Estonia, Slovacchia, Romania, Slovenia, Danimarca.

I cinema

Oltre che in più di 30 cinema in Italia, la Prima è stata proiettata in Spagna, Finlandia, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda. In differita, in Cina, Corea e Australia.

La Prima diffusa

Grande partecipazione anche nelle sedi di Prima Diffusa, che ha segnato il ritorno dello spettacolo nei quartieri. Un pubblico eterogeneo ha trasformato la Prima in una festa cittadina, creando momenti di condivisione in tutti i quartieri.

Twitter

Il 7 dicembre gli hashtag #PrimaScala e #Macbeth sono stati rispettivamente secondo e terzo tra i trend di Twitter. Oggi #PrimaScala, pur scendendo al quinto posto, resta nel gruppo di testa. Le visite al profilo la sera del 7 sono state 17.600 (utenti unici). Sulla sola serata di ieri le impression (il numero di volte che un contenuto ha avuto la possibilità di essere visualizzato dagli utenti) sono state 200.795 su un totale mensile di 491.400.

Faceboo k

Nell’ultima settimana abbiamo la pagina del Teatro alla Scala raggiunto 1.100.000 persone con un picco di 695.000 persone sulla serata di ieri. La diretta dell’Inno nazionale è stata seguita in diretta da quasi 1.000 persone e il video ne ha raggiunte 107.600.

Instagram

I dati relativi a Instagram, come a TikTok e YouTube, sono parziali perché escono dopo 48 ore, ma gli account raggiunti nell’ultima settimana sono stati 277.000. Nella diretta dell’Inno ci hanno seguito quasi 900 persone.

TikTok

I dati sul 7 dicembre saranno disponibili nella giornata di domani, ma il video sull’Anteprima Under30 del 4 dicembre ha superato le 100.000 visualizzazioni, mentre quello sui costumi di Gianluca Falaschi ha superato le 220.000.