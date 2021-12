Meritiamo il sole di Laura Castronuovo

Dal 10 dicembre arriva in radio e in digitale “MERITIAMO IL SOLE” il singolo di Laura Castronuovo, scritto con Luca Sala e Remo Elia che ha anche curato per La Mia Song la produzione artistica, in cui si racconta il difficile periodo dell’adolescenza caratterizzato anche dal conflitto con i propri genitori oltre che dal conflitto con sé stessi e con i propri mostri.

“Ritengo che l’adolescenza sia un periodo tanto tragico quanto magico – afferma Laura Castronuovo – personalmente, oggi riconosco di averlo vissuto in tutti i suoi aspetti con la grande fortuna di ritrovare quell’amore imprescindibile con me stessa e con mia madre.”

Qui il video: https://youtu.be/-ZnHjcu-Qrc

Il video per la regia di Nilo Sciarrone è stato girato tra Caserta e Napoli. Per tutte le volte che quello specchio è stato nostro nemico, per tutte le volte che abbiamo guardato il nostro riflesso senza riconoscerlo o avendone paura, non gettiamo la spugna, ma osserviamoci meglio, guardiamoci dentro. Solo quando smetteremo di fare la guerra al nostro cuore, quando impareremo che l’orgoglio non è mai la soluzione, né la cura, capiremo che “MERITIAMO IL SOLE“… perché il sole fa brillare.

Laura Castronuovo coltiva la sua passione per la musica da sempre. Nasce il 10 luglio 1983 da genitori italiani, trascorre I suoi primi anni di vita in Germania e, dopo alcuni anni, tornano in Italia trasferendosi nel piccolo paesino di origine sulle colline lucane dove i sogni di Laura iniziano a prendere vita. Il suo pubblico inizialmente è la sua famiglia, la sua prima fan era sua nonna e proprio da lei ha ereditato la passione per la musica. Crescendo, il bisogno di cantare si faceva sempre più intenso. Inizia così a partecipare a vari concorsi canori, concorre alle selezioni per Castrocaro e Sanremo giovani, partecipa al Cantagiro del Sud ed entra a far parte di più gruppi musicali, poi un incidente in moto provoca una battuta d’arresto ai suoi sogni. Laura mette da parte la musica, chiude parte dei suoi sogni. Consegue il diploma, si trasferisce in Lombardia e inizia a lavorare nel Corpo di Polizia Locale. La musica sembrava essere passata in secondo piano, ma le vere passioni non sfioriscono mai, a volte si addormentano, ma poi, come un bel fiore, risbocciano per tornare più forti e splendenti che mai. Laura impugna una penna e lascia scorrere sulle pagine bianche del suo futuro un piccolo fiume di parole che si trasformano ben presto in una canzone, il suo primo brano dal titolo “Ali in prestito “. A distanza di qualche mese pubblica il suo secondo brano dal titolo “Dillo alla luna ” che racconta del suo particolare rapporto con quel mondo segreto rappresentato dalla Luna. Oggi, Laura ritorna con un nuovo brano dal titolo “Meritiamo il sole” che affronta un argomento a lei molto caro ovvero il conflitto interiore che ognuno di noi vive nel periodo dell’adolescenza con sé stessi e con i propri genitori dove, in ogni caso, trionfa l’Amore. Quell’Amore che ha una impronta ben definita nell’Essere della cantautrice.

https://www.instagram.com/Laura.castronuovo

https://www.facebook.com/LauraCastronuovosong/?modal=admin_todo_tour

https://youtube.com/channel/UCtViePm49o8yJYCuFLItzLA