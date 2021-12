Diario tragicomico di una dipendente affettiva di Emanuela Perozzi

«Mi sento come la East Side Gallery, nata sulle ceneri del Muro di Berlino:

la mia vita sarà pure un cumulo di macerie,

ma a quanto pare è sempre possibile farla diventare un’opera d’arte»

Hai presente quando la crisi d’astinenza per un amore finito ti fa stare talmente male che hai bisogno di un qualunque modo per evitare di renderti ridicola richiamando l’uomo che ti ha frantumato il cuore e poi ci è passato sopra col carrarmato? È da qui che parte il “diario tragicomico” di Gloria: trentanove anni, romana, separata, due figli, un mutuo ventennale sul groppone e un lavoro precario come copywriter freelance. Ha conosciuto Alessandro nella sala d’attesa di uno studio medico e da lì è partito tutto: la classica storia dai contorni da favola che poi, invece, si rivela un incubo. Dopo mesi di montagne russe, decide di dare un taglio netto a quell’amore impossibile e di affrontare il suo vero “demone”: la dipendenza affettiva. Per farlo si affida ai pochi, ma buoni, amici che le vogliono bene e a una psicologa che le prescrive strani esercizi paradosso. Grazie a un’autoironia che non l’abbandona mai, Gloria inizia a riemergere. E forse è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

BIOGRAFIA. Emanuela Perozzi è nata nel 1976 a Roma, dove vive con il compagno. Scrivere è la sua passione da sempre: ha iniziato da piccola e non si è più fermata. Qualche anno fa ha lasciato il “posto fisso” in azienda per costruire una carriera meno certa, ma più affine alla sua natura. È una content writer freelance, collabora con diverse web agency e scrive per riviste di Interior design. Disperati giorni di Gloria è il suo primo romanzo

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

