Nostalgie di Natale

Si terrà alle 16.30 nella Chiesa di San Bartolomeo il terzo appuntamento del ciclo di concerti Storie, musica e parole in circolo. Con Federica Iannella all’organo e la voce recitante di Cecilia di Giuli lo spettacolo sarà un omaggio all’atmosfera incantata e alle emozioni del Natale che, vissute da bambini, restano per sempre nel cuore di ognuno di noi.

Attrice poliedrica e versatile, capace di passare dal teatro (ha lavorato come attrice e aiuto-regia con Alessandro Gassmann, Gabriele Lavia, Mario Maranzana, Roberto Cavosi e Lucia Calamaro) a piccoli ruoli in diverse delle principali fiction italiane (don Matteo, Distretto di polizia, Non uccidere, Provaci ancora prof, Un medico in famiglia e la recente serie tv Un professore) la Di Giuli sarà la voce di Buddy nel ricordo ormai lontano delle feste trascorse in compagnia di una vecchia cugina e del padre, perduto e infine ritrovato.

Truman Capote, più conosciuto al grande pubblico per essere l’autore del romanzo Colazione da Tiffany (1958) – da cui fu tratto l’omonimo film con Audrey Hepburn e George Peppard – con le toccanti pagine di Un Natale evoca il profumo magico e familiare dell’infanzia.

Ad accompagnarla, all’organo ci sarà Federica Iannella, le cui esecuzioni sono state definite “musicali, ricche di temperamento e di vivacità espressiva con talento per l’arte della registrazione”. Organista titolare presso la Chiesa Santa Maria della Neve (Senigallia) e dedita alla ricerca e alla trascrizione di partiture manoscritte, ha pubblicato per la casa editrice Armelin di Padova il VI volume delle opere da tasto di B. Galuppi e due volumi sulle Sonate a quattro mani di Giovanni Morandi. “Early Music Review” la riconosce come un’eccellente interprete della musica teatrale del XIX secolo.

L’ingresso è libero ma sarà obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina.

info: www.teatrocucinelli.it