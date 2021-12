Poesia e Nascita Das Oberuferer Christgeburt Spiel

Mostra d’Arte di Viola e narrazione in versi di Angelo Filippo Jannoni Sebastianini

Il Racconto di Natale è un affresco poetico dove si uniscono la fedeltà allo spirito originario con la perenne attualità del messaggio natalizio e si impone come uno dei pochi lavori che senza depauperare la particolarità dell’ Evento, continua ad essere rappresentata in occasione della Natività, dopo essere stata presentata in passato in molte chiese e teatri, riscuotendo in ogni occasione la sincera simpatia e la partecipazione del pubblico.

Scene profondamente religiose nascono da un’atmosfera e da una recitazione leggera e “sorridente”, nella quale in veste popolare e gioiosa viene ripercorso un Evento che, pur nella semplicità dell’espressione, suscita devozione profonda e intenso raccoglimento: attraverso la recitazione in versi, il tema mistico viene reso vivo e reale, senza prescindere da tutta la sua elevazione spirituale.