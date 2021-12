Giovedì 30 dicembre l’appuntamento per grandi e piccini è al Museo Egizio in piazza della Santissima Annunziata, il secondo per importanza in Italia dopo quello di Torino

Antichi vasi, mummie, preziosi ritrovamenti: giovedì 30 dicembre l’appuntamento con EnjoyFirenze porterà bambini e famiglie in “Un pomeriggio al Museo Egizio”, la visita guidata a cura di Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide e archeologi esperti, alla scoperta della sezione Egizia del Museo Archeologico di Firenze, seconda per importanza in Italia dopo quella di Torino.

I reperti esposti al Museo, provenienti in gran parte da tombe e scavi di necropoli, riguardano molti aspetti delle attività quotidiane dell’antico Egitto. Dalla ricca collezione di mummie qui conservate la visita condurrà alla scoperta degli oggetti e delle tecniche di mummificazione di questa antica civiltà, dai simboli del potere del faraone al culto dei morti, dalla cura del corpo all’alimentazione (ore 16.30).

Gli appuntamenti sono su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a turismo@archeologia.it

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid-19.