Al MUBA la danza incontra l’ecologia con la compagnia Lost Movement

Venerdì 21 Gennaio 2022 alle ore 18:15 presso il MUBA - Museo dei Bambini Milano di Via Enrico Besana 12, la Compagnia Lost Movement proporrà infatti Eco.Ri.Su.Mo, performance site-specific sul tema dell'ecologia e del riciclo, ideata appositamente per gli spazi del centro permanente REMIDA Milano

Volge al termine la III edizione di Milano Dancing City, progetto di promozione e diffusione della danza a Milano promosso dal Centro di Alta Formazione ArteMente.

Dopo i due appuntamenti in ottobre con la Compagnia Sanpapié e con Riccardo Olivier alla guida degli allievi del Centro, Milano Dancing City propone ora per la prima volta un evento rivolto al pubblico più giovane: bambini e bambine dai 6 ai 10 anni con le loro famiglie.

Obiettivo di questa ultima azione del progetto, denominata MostraMI la Danza, è infatti creare esperienze partecipative e stimolanti per un pubblico misto all’interno dei principali musei cittadini, supportandone da un lato l’attività e dall’altro riattivando la partecipazione alle proposte culturali da parte della cittadinanza in un momento in cui la fine della crisi pandemica sembra ancora lontana e l’azione degli operatori culturali assume pertanto un valore sociale imprescindibile nel ristabilire il senso di comunità smarrito a causa delle restrizioni.

Nasce da queste premesse Eco.Ri.Su.Mo (Ecologia.Riciclo.Suono.Movimento) la performance site-specific ideata da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo assieme ai danzatori della Compagnia Lost Movement, proposta venerdì 21 Gennaio 2022 alle ore 18:15 presso il MUBA – Museo dei Bambini Milano, in Via Enrico Besana 12.

La coreografia avrà come tema l’ecologia, il riuso creativo dei materiali di scarto aziendale e il rapporto tra il suono e il movimento, integrandosi perfettamente all’interno degli spazi del centro permanente REMIDA Milano, progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali di scarto aziendale, nato a Reggio Emilia e oggi diffuso in 15 centri nel mondo, tra cui appunto il MUBA.

Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio tenuto dagli educatori del centro e sarà rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

INFORMAZIONI

Per partecipare alla performance è necessario acquistare il biglietto per l’attività REMIDA del 21/01/22 delle ore 17.00 su https://ticketing.muba.it/ (biglietti in vendita circa 10 giorni prima).

Costo: €10 bambino/€8 adulto. I bambini partecipano all’attività accompagnati da un adulto.

info@milanodancingcity.it | www.milanodancingcity.it