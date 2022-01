“Camminare in montagna e salute psicofisica” – Dellantonio e Treccani si confronteranno sull’importanza del vivere sani

Come recita il vecchio adagio, “cammina che ti fa bene”, la camminata è da sempre un toccasana per tutti. Ma quali sono le evidenze scientifiche di questa affermazione? Ci sono delle evidenze cliniche a supporto e perché dovremmo convincerci a camminare, meglio se in montagna? Giovedì prossimo, 3 febbraio alle 18 presso la Sala Giuliani al II PIano del Centro Culturale Cristallo in via Dalmazia 30 a Bolzano si terrà l’incontro “Camminare in montagna e salute psicofisica” , moderato da Eddi Treccani del direttivo CAI, con lo psichiatra Elio Dellantonio . L’incontro fa parte del percorso “Madre Terra” del Teatro Cristallo, della Caritas Bolzano Bressanone e del Centro per la pace di Bolzano.

Una serata per capire l’importanza dello stare bene attraverso il movimento fisico e la camminata in montagna in particolare. Con l’aiuto dello psichiatra e camminatore Elio Dellantonio, già primario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si esploreranno gli ambiti per i quali si possono contare su risultati accertati in base ad età, condizioni specifiche ed eventuali pregressi clinici. Sistema cardiocircolatorio, funzioni di alcuni organi e dimensione psicologica e neurologica: camminare in montagna come tecnica di riequilibrio psicologico e prevenzione di alcuni fenomeni degenerativi. L’incontro fa parte del percorso “Madre Terra” del Cristallo, della Caritas e del Centro per la pace di Bolzano, da sempre attento agli aspetti ambientali e alla salute delle persone e con il Club Alpino Italiano sezione di Bolzano è iniziata una nuova collaborazione proprio su queste tematiche per portare all’attenzione del pubblico l’importanza di uno stile di vita sano.

INFO

L’ingresso alla serata è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto online, sul sito www.teatrocristallo o direttamente presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo.

Per poter accedere alla sala Giuliani è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass) ed essere muniti della mascherina di protezione FFP2.