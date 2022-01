”Ercole in Tebe” di Melani torna al Teatro della Pergola 360 anni dopo la ”prima”

Si intitola Ercole in Tebe ed è l’opera di Jacopo Melani con cui avvenne l’inaugurazione pubblica del Teatro della Pergola di Firenze, quando fu mostrata a tutti una nuova forma di teatro, quello che poi sarebbe diventato “all’italiana”. Era il 1661 e l’occasione furono i festeggiamenti per le nozze di Cosimo III de’ Medici, Gran Principe di Toscana, e Margherita Luisa principessa d’Orléans. Poi l’opera non fu mai più replicata. Almeno fino al prossimo 9 febbraio (ore 20.30) quando proprio alla Pergola sarà proposta in forma di concerto da I Musici del Gran Principe diretti da Samuele Lastrucci e a cura di Massimo Pizzi Gasparon Contarini.