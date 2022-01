Gianni Morandi in “Stasera gioco in casa”

Gianni Morandi torna a cantare sul palco del Teatro Duse di Bologna e fa subito il bis annunciando una nuova data di ‘Stasera gioco in casa’: il 17 febbraio 2022.

Salgono così a 30 i live della maratona di concerti in scena in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città, andata sempre sold-out.

Oltre alle sei date di recupero (19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio) dei concerti sospesi a causa della pandemia, si aggiunge, quindi, un nuovo appuntamento per rispondere all’entusiasmo con cui i fan hanno accolto il ritorno in scena del loro idolo.

Sul palco Gianni canterà i suoi più grandi successi, intervallati dal racconto dei momenti più importanti della sua vita e dalle sue riflessioni.

Non mancherà il brano ‘L’allegria’, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. La canzone, uscita a luglio 2021 e diventata immediatamente una hit, è una sorta di inno alla rinascita, un brano scanzonato e pieno di entusiasmo, accolto da tutti come una spinta positiva a ripartire dopo le difficoltà. Ed è proprio questo lo spirito con cui Gianni torna a cantare al Teatro Duse.

In scena con Gianni, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. I biglietti per la nuova data di ‘Stasera gioco in casa’ sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

Ulteriori informazioni su teatroduse.it.

MORMORA MUSIC

Gianni Morandi

STASERA GIOCO IN CASA

pianoforte ALESSANDRO MAGRI

chitarra ELIA GARUTTI

foto ANGELO TRANI

Il brano ‘Stasera gioco in casa’ è di PAOLO ANTONACCI

DATE : (recuperi Stagione 2019/2020)

19, 20, 25, 27 gennaio 2022

8 e 9 febbraio 2022

17 febbraio 2022 – NUOVA DATA

Inizio spettacolo – ore 21

BIGLIETTI:

Intero

Prima platea79 euro

Seconda platea64 euro

Barcacce di platea64 euro

Prima galleria e palchi 54 euro

Barcacce di primo ordine 54 euro

Palchi con visibilità ridotta 39 euro

Seconda galleria 39 euro

Loggione e seconda galleria laterale29 euro

BIGLIETTERIA:

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it | Vivaticket.it