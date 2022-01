“Mozart in equilibrio” tra acrobazie e musica: il circo di MagdaClan e l’ORT sorprenderanno i bambini

Al via “Tutti al Teatro Verdi!”, la rassegna dell’ORT dedicata ai bambini e famiglie.

In arrivo una nuova produzione tra musica e acrobazie realizzata in collaborazione con MagdaClan Circo. Sabato 5 febbraio ore 16.30.

Tornano, dopo più di un anno di stop, gli spettacoli dell’ORT rivolti al pubblico delle famiglie e dei più piccoli, che per questa edizione saranno due. Ad aprire la rassegna Tutti al Teatro Verdi! (sostenuta da Fondazione CR Firenze) il primo appuntamento è con Mozart in equilibrio in programma sabato 5 febbraio al Teatro Verdi (inizio alle ore 16.30).

La nuova produzione firmata ORT e MagdaClan Circo, è un modo diverso di avvicinarsi alle grandi pagine di Wolfgang Amadeus Mozart. La musica del genio di Salisburgo, eseguita dal vivo dall’Orchestra, si fonde in un turbinio avventuroso di numeri acrobatici proposti dagli interpreti del MagdaClan (Giulio Lanfranco, Elena Bosco, Daniele Sorisi, Giorgia Russo, Alessandro Maida) una delle compagnie italiane di circo contemporaneo più apprezzate.

Nata nella notte del capodanno 2011 sotto a un trullo in Puglia muovendo i suoi primi passi alla FLIC-Scuola di Circo di Torino), la compagnia MagdaClan è oggi, dopo dieci anni di tour, una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo. Un corpo collettivo composto da venti persone tra acrobati, musicisti e maestranze dello spettacolo. Portano avanti, con passione, professionalità e generosità, il sogno comune di diffondere meraviglia attraverso i codici del nuovo circo, attraverso un linguaggio artistico originale, ironico e multiforme. MagdaClan ha all’attivo sei grandi produzioni collettive, numerosi show di cabaret e spettacoli di strada.

Per la prima volta sul palco del Verdi, MagdaClan debutta con l’Orchestra della Toscana diretta da Cesare Della Sciucca. Questo nuovo spettacolo, pensato per i più giovani, ma capace di catturare ogni età, mette insieme l’esplosività del nuovo circo acrobatico con la musica classica, creando immagini e fantasie inedite: sospensioni capillari, verticali bulgare e altri numeri mozzafiato.

Mozart è in equilibrio sulle funi, impegnato in vorticosi esercizi di giocoleria o in fantasiose evoluzioni acrobatiche realizzate con un semplice foglio di carta.

Biglietti per bambini €5,00 adulti €8,00 acquistabili alla biglietteria del Teatro Verdi ((dal martediì al venerdì ore 10,00-13:00 e 15:00-19:00; sabato ore 16:00-19:00) oppure online su teatroverdifirenze.it

Firenze, Teatro Verdi – sabato 5 febbraio 2022 ore 16:30

TUTTI AL TEATRO VERDI! 2022

Gli spettacoli del sabato pomeriggio per bambini e famiglie

MOZART IN EQUILIBRIO

spettacolo ideato da Fondazione ORT e MagdaClan Circo

musica di Wolfgang Amadeus Mozart | Orchestra della Toscana

direttore Cesare Della Sciucca

interpreti di MagdaClan Circo: Giulio Lanfranco, Elena Bosco, Daniele Sorisi, Giorgia Russo, Alessandro Maida