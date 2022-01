La bibbia delle donne secondo la danza al PimOff

24 febbraio

Tsena Urena

di Merav Dagan & Stav Marin

di e con Merav Dagan e Stav Marin

drammaturgia e consulenza artistica Neta Weiner

costumi Tamar Ben Cnaan

luci Nadav Barnea, Rotem Elroy

fotografia Opir Ben Shimon

con il sostegno di PimOff, Kelim Choreography Center, Suzanne Dellal Center, The Israel Choreographers Association, Mifal HaPais Council for the Culture and Arts, Ministry of Culture – Israel

con il patrocinio di Ufficio culturale Ambasciata Israele – Roma

Progetto selezionato in collaborazione con Kelim Choreography Center – Bat Yam (Tel Aviv)

Con questo progetto le due coreografe e danzatrici israeliane continuano la riflessione sulla loro posizione di donne nella società e sulla scena. Al PimOff giovedì 24 febbraio.

«Assembliamo e smantelliamo mattoni e materia viva, muovendoci attraverso le nostre bocche ebraiche e la storia dei nostri corpi femminili danzanti».

[Merav Dagan e Stav Marin]

Tsena Urena è una riscrittura della Bibbia in yiddish, risalente alla fine del XVI secolo, che valorizza la presenza dellefigure femminili all’interno della tradizione ebraica. Anche chiamata la Bibbia delle Donne, Tsena Urena è uno dei titoli di riferimento per le nuove generazioni di donne ebree, che trovano nelle sue protagoniste dei modelli a cui ispirarsi.

In continuità con la precedente coreografia firmata Dagan-Marin, Come Closer, l’indagine sul femminile si intreccia al lavoro sul corpo. Un corpo che non ha un inizio né una fine; un corpo che viene esplorato nel rapporto con la voce che lo abita e con le immagini che può decidere di vestire o rifiutare.

Un lavoro che fa i conti con la paura e la reverenza verso la tradizione: la ricerca bibliografica s’intreccia con la danza contemporanea, mirando a dare vita attraverso il movimento a un femminile ancora inesplorato.

MERAV DAGAN & STAV MARIN

Merav Dagan e Stav Marin sono due coreografe e danzatrici israeliane, che iniziano a collaborare insieme per Come Closer, spettacolo premiato al Curtain Up Festival e al Suzanne Dallal Center. I loro lavori sono stati presentati in numerosi festival e hanno vinto diversi premi.

Merav Dagan ha vinto il premio come migliore attrice all’Acco Theatre Festival 2012 per il suo ruolo nello spettacolo Marathon di Aharona Israel; come coreografa ha ricevuto il Premio del Ministro della Cultura israeliano per 10 anni di creazione (2019). Con I Can See Them Coming vince il primo premio al Festival Shades in Dance e il secondo posto al Gertrude Kraus Choreography Competition con il solo Myaw.

Stav Marin vince l’Israel Festival Award e il premio Stage Language all’Israeli Fringe Contest con May I – Just a Questione con Cut. Loose. Crea Mejinik insieme a Neta Weiner per il Tmu.na Theatre Ensemble, che vince il premio Golden Hedgehog per il miglior spettacolo teatrale e per la migliore regia per il teatro indipendente.

INFORMAZIONI

17 febbraio – 24 febbraio | Residenza presso PimOff

24 febbraio, ore 19.30 | Spettacolo

20 febbraio ore 11.00 – 14.00 | Masterclass rivolta a danzatori e performer

Durata: 50’

Prezzi: Intero 18 € ridotto 12 € (acquisto online e over 60) ridotto 10 € (under 30 e gruppi ; per i possessori di dance card 9€

