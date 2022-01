“La Chiave di Sara” interpretata di Chiara Caselli

Dal romanzo di Tatiana Rosnay con le immagini dell’omonimo film di Gilles Paquet- Brenner

“In Viaggio: la memoria tra passato e presente” Il cartellone del Teatro Dolcini di Mercato Saraceno inizia venerdì 28 gennaio alle ore 21.00 in occasione delle celebrazioni internazionali della Giornata della Memoria con il format “Lo schermo sul leggio” ideato da Ivano Marescotti che mette in rapporto, in modo spettacolare le diverse discipline legate alla narrazione: il cinema, la letteratura e il teatro . Sul palco del Dolcini la talentuosa attrice, regista e fotografa Chiara Caselli ad interpretare lo struggente testo “La Chiave di Sara”; e così le pagine più significative del romanzo di Tatiana de Rosnay saranno intrecciate dalle sequenze dell’omonimo film diretto da Gilles Paquet- Brenner per una esperienza emozionale completa.

Il testo affronta un episodio poco noto dello sterminio del popolo ebreo durante l’occupazione nazista di Parigi, il rastrellamento di 13mila ebrei arrestati e poi portati nel Vélodrome d’Hiver da parte dei francesi. La trama: Julia Jarmond giornalista americana residente a Parigi da vent’anni, sta portando avanti un’inchiesta su ciò che accadde nel luglio ’42 al Velodromo d’inverno, luogo in cui furono raccolti gli ebrei parigini prima di essere deportati nei campi di concentramento. Durante il suo lavoro, Julia si imbatte in Sara, che a quel tempo aveva appena 10 anni. A seguito dell’incontro, quelle che per lei erano delle semplici informazioni, diventano questioni strettamente personali, che riconducono ad un mistero mai svelato riguardante la sua famiglia. Grazie a Sara, a distanza di 60 anni, Julia viene casualmente a contatto con alcune verità perdute, destinate a stravolgere la vita sua e dei suoi cari. Il senso di responsabilità nei confronti della Storia dovrà imporsi sulla vergogna di una colpa che proviene da molto lontano.

Chiara Caselli : Chiara ha iniziato la carriera nel cinema all’età di 19 anni ed è diventata subito nota come una delle attrici più versatili della sua generazione sia in Italia che all’estero. Ha recitato, tra gli altri, per Michelangelo Antonioni, Pupi Avati, Liliana Cavani, Marco Tullio Giordana, Mia Hansen-Løve, Gus Van Sant, Dario Argento. Il suo ultimo film “Lei mi parla ancora” seconda collaborazione con Pupi Avati dove interpreta Elisabetta Sgarbi è stato un successo di critica e di pubblico. Ha esordito alla regia nel 2000 con il cortometraggio Per sempre , in concorso alla 57a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Nastro d’Argento . intensa anche la sua carriera di fotografa , espone dal 2008. Nel 2011 è alla Biennale d’Arte di Venezia e al Festival Internazionale di Fotografia di Roma ; nel maggio 2014 la sua prima mostra personale a Tokyo, nel 2018 partecipa alla Moscow Photo Biennale, unica fotografa italiana al fianco di Mimmo Jodice e Berengo Gardin. La sua ultima mostra è stata ospitata al Museo Palazzo Doebbing, nell’ambito di Incontri a Sutri – da Giotto a Pasolini, a cura di Vittorio Sgarbi, da giugno 2020 ad aprile 2021.

