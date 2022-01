“Vivo nello scandalo”, il nuovo singolo di Johann Sebastian Punk

Un viaggio sonoro strafatto d’eleganza, che si libra con leggerezza psichedelica alla ricerca di una nuova dimensione. Di una vita piena, travolgente ed eccessiva, che vuole fuggire alla mediocrità del mondo che costantemente la risucchia.

Ascoltalo qui: https://johannsebastianpunk.lnk.to/Vivonelloscandalo

Una ballata del giorno dopo, del pentimento e della solitudine. Dell’edonista, del vizioso, di chi non sa resistere alle lusinghe del piacere e dell’esagerazione, ma poi è costretto a rassegnarsi alla viltà penosa, moralistica e livellatrice del quotidiano.

Una canzone pensata per far cantare sia chi vive nello scandalo sia chi vorrebbe farlo ma non ne ha ancora trovato il coraggio.

Interamente scritto e composto da Johann Sebastian Punk e prodotto con Matteo Cantaluppi (Thegiornalisti, Ex Otago, Dente, Fast Animals and Slow Kids tra gli altri), “Vivo nello scandalo” è un brano ispirato alle piano ballad cosmiche degli anni Settanta britannici ma forte di un’ariosità melodica tutta italiana, sostenuta dall’incessante rincorrersi di pianoforti, sintetizzatori analogici, chitarre elettriche e glockenspiel.

Dopo “Oceano di Champagne“, “Vivo nello scandalo” è il secondo tassello del rinnovato percorso artistico di Johann Sebastian Punk, che per la prima volta sceglie di affiancare il suo caleidoscopico sound all’italiano, dando origine a una miscela artistica unica e deflagrante.

Bio:

Johann Sebastian Punk nasce nel 2011 dalla mente di Massimiliano Raffa ed esordisce discograficamente nel 2014 con More Lovely and More Temperate, lavoro che cattura immediatamente l’attenzione della critica riuscendo a entrare nella cinquina finale della Targa Tenco alla miglior opera prima, cosa mai accaduta nella storia del premio per un album in lingua inglese. Lo stile audace e fuori dagli schemi dell’album – pasticcio postmoderno di glam rock, psichedelia, noise, elettronica, chamber pop, cabaret e tropicalismo – è ancor più a fuoco nel successivo Phoney Music Entertainment (2017), manifesto di un’estetica massimalista, improntata all’esaltazione dell’artefatto e dell’inautentico, incurante di mode e leggi di mercato, quasi sfiancante nel suo continuo centrifugare luoghi comuni della cultura pop. Nel 2018 Raffa decide di porre fine a Johann Sebastian Punk per dedicarsi ad altri progetti. Su insistenza di Matteo Cantaluppi, al quale aveva fatto ascoltare alcuni brani in lingua italiana, Johann Sebastian Punk si rimette in piedi sotto rinnovate spoglie e con una nuova ossessione: portare l’effervescenza stilistica dei precedenti lavori all’interno dei canoni della canzone italiana.

Il 26 novembre 2021 esce quindi il singolo Oceano di Champagne (Cassis Publishing/A1), mentre il 14 gennaio 2022 è la volta di Vivo nello scandalo.

Testo

Immobile a bordo piscina

Molestato dal silenzio

Il prato consumato dai bagliori della sera

Sono nudo, strafatto d’eleganza

Solo in questo mondo che mi illude e

Che mi fa soffrire

Io vivo nello scandalo

Nell’immoralità

Che solo io non riconosco mai

Io messo sempre all’angolo

Da questa vanità

Che sarà ancora qua quando tornerai

Se mai tornerai…

Immagini di una notte pazza

Già svanite con le stelle

Masticato dai pensieri, “Cosa ho combinato ieri?”

Oggi sono nudo, nella mia irrilevanza

Solo al mio spettacolo

In quarta fila ad applaudire

Io vivo nello scandalo

Nell’inattualità

Che solo io non riconosco mai

Io messo sempre all’angolo

Da questa vanità

Che sarà ancora qua quando tornerai

Se mai tornerai…

(…)

Io vivo nello scandalo

Nell’immoralità

Che solo io non riconosco mai

Io messo sempre all’angolo

Da questa vanità

Che sarà ancora qua quando tornerai

Se mai tornerai…

Crediti

Registrato da Ivan A. Rossi e Matteo Cantaluppi al Mono Studio di Milano

Mixato da Matteo Cantaluppi al Mono Studio di Milano

Masterizzato da Giovanni Versari al “La Maestà” Studio

Johann Sebastian Punk: Voce, Chitarre, Tastiere

Matteo Cantaluppi: Batteria, Basso, Chitarre, Tastiere,

Pianoforte, Percussioni

Filippo La Marca: Sintetizzatori

Ivan A. Rossi: Programmazioni

Produzione Artistica di Matteo Cantaluppi e Johann Sebastian Punk per Cassis Publishing

Testo e Musica di Johann Sebastian Punk

Artwork di Alessandro Degli Angioli

Foto di Chiara Mirelli

Label: Cassis Publishing/A1