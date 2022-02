“7 contro Tebe” de I Sacchi di sabbia al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno

Il Teatro Laura Betti si fa scenario della tragedia greca con il nuovo spettacolo de I Sacchi di Sabbia: 7 contro Tebe da Eschilo, sabato 19 febbraio alle ore 21. È il terzo incontro della compagnia con Massimiliano Civica, insieme hanno lavorato su un testo arcaico, uno dei più antichi che ci sono pervenuti. Affrontato con le tecniche del comico – cifra stilistica della compagnia toscana – 7 contro Tebe finisce così per somigliare ad Aristofane.

L’argomento è noto. Sui figli gemelli di Edipo, Eteocle e Polinice, grava il funesto destino del padre: i meschini – essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo sul trono – si accordarono per regnare a turno; Eteocle fu il primo, ma a Polinice non toccò mai: Eteocle infatti lo fece catturare e allontanare dalla città. L’esilio forzato portò Polinice a stringere un patto d’alleanza con il Re degli Argivi per vendicarsi di Tebe e del fratello. La tragedia di Eschilo inizia qui, con l’esercito argivo alle porte di Tebe: per ciascuna delle 7 porte un guerriero terribile e un altrettanto terribile guardiano. Chi avrà la meglio?

La compagnia affronta il tragico con le tecniche del comico, mescolando alto e basso senza soluzione di continuità, la sfida di questo nuovo progetto è “costringere” lo spettatore a disposizioni emotive sempre diverse e a perdersi nell’immaginario greco.

Lo spettacolo sarà accompagnato, in matinée per le scuole superiori, dagli altri due titoli della trilogia greca, “Dialoghi degli dei” di Luciano di Samosata e “Andromaca” di Euripide, in cartellone per venerdì’ 18 marzo alle ore 10:30.

I Sacchi di Sabbia nascono a Pisa nel 1995, negli anni la Compagnia si è distinta sul piano nazionale, ricevendo importanti riconoscimenti per la particolarità di una ricerca improntata alla reinvenzione di una scena popolare contemporanea. In perenne oscillazione tra tradizione e ricerca, tra comico e tragico, il lavoro de I Sacchi di Sabbia ha finito per concretizzarsi in un linguaggio in bilico tra le arti (arti visive, danza, musica), nella ricerca di luoghi performativi inconsueti.

7 contro Tebe

da Eschilo

uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi con il sostegno della Regione Toscana

