Accademia di Santa Cecilia, Pappano dirige Concerto per pianoforte di Adès

ANTONIO PAPPANO – KIRILL GERSTEIN

IN PRIMA ITALIANA IL CONCERTO PER PIANOFORTE DI THOMAS ADÈS

Il concerto di venerdì 4 febbraio è in diretta su Rai Radio Tre e – prodotto da Rai Cultura – sarà trasmesso il 17 marzo su Rai5 alle ore 21.15

Torna sul podio dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia Antonio Pappano che, giovedì 3 febbraio alle ore 19.30 (repliche venerdì 4 ore 20.30 e sabato 5 ore 18) nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, presenta una prima esecuzione italiana in contemporanea con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino: il Concerto per pianoforte e orchestra di Thomas Adès. Il Concerto è stato commissionato al compositore britannico dalla Boston Symphony Orchestra e scritto per il pianista russo-americano Kirill Gerstein che siederà al pianoforte anche in questa occasione. Completano il programma L’apprendista stregonedi Paul Dukas e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss.

Ad aprire il concerto è lo scherzo sinfonico di Dukas, composto nel 1897 e ispirato a una ballata di Goethe. La composizione ebbe subito successo e la sua notorietà proseguì negli anni successivi, raggiungendo la consacrazione definitiva quando fu utilizzata da Walt Disney che affidò a Topolino il ruolo dell’apprendista, in uno degli episodi più riusciti del cartone animato “Fantasia”.

Completato nel 2018, il Concerto per pianoforte di Thomas Adès è stato diretto il 7 marzo 2019 dallo stesso compositore nella prima mondiale alla Symphony Hall di Boston. Accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, il Boston Globe lo ha definito “un felice incontro tra giganti” (Adès e Gerstein) mentre il Boston Classical Review ha aggiunto: “l’effetto è ipnotizzante e il Concerto si pone come il più grande risultato di Adès fino ad oggi.” Kirill Gerstein e Thomas Adès godono di una lunga e feconda collaborazione iniziata più di un decennio fa e recentemente sfociata nel Concerto per pianoforte. La genesi di quest’opera risale al 2012 quando i due artisti hanno eseguito il primo concerto per pianoforte “In Seven Day” del compopsitore inglese con la Boston Symphony Orchestra. Durante le prove per la performance di Boston, Adès affermò di voler scrivere per Gerstein un nuovo concerto per pianoforte, che poi ha visto la luce sette anni dopo. A tal proposito, sul “New York Times” fu possibile leggere: “Audacemente tradizionale, questo vero e proprio “primo” concerto per pianoforte di Adès, così come egli lo ha descritto, effonde bagliori di una reverente familiarità, con un po’ di Gershwin e un po’ di Beethoven, impossibili però da inquadrare e deformati attraverso il prisma dell’arguta sensibilità di questo compositore: Il concerto, scritto per Kirill Gerstein, è una miscela di sbalorditivo virtuosismo e tenerezza che gli calzano a pennello”

A conclusione di programma, uno dei poemi sinfonici più noti di Richard Strauss, Also sprach Zaratustra, composto nel 1896 ed evidentemente ispirato all’omonima opera filosofica del di Friedrich Nietzsche. La parte iniziale del poema sinfonico è anche uno degli incipit più famosi della storia del cinema, utilizzato da Stanley Kubrick nella scena iniziale del suo film 2001 Odissea nello spazio.

