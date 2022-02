Dall’8 al 13 febbraio andrà in scena al Teatro Vittoria di Roma ROSY D’ALTAVILLA – L’amore oltre il tempo di Paolo Vanacore.

Una struggente storia d’amore e di successo. Un viaggio nelle atmosfere fumose dei cafè chantant rievocati da celebri brani musicali della canzone napoletana e interpretati dal vivo dalla potente voce di Carmen Di Marzo che nella pièce interpreta una bidella che ricorda di essere stata, in una vita precedente, una famosa chanteuse.

Lo spettacolo si avvale anche di brani all’epoca celeberrimi e firmati da grandi autori, ma che con il tempo sono stati dimenticati, e sono il frutto di una minuziosa ricerca del regista che ha voluto così realizzare un’importante opera di recupero della tradizione canora napoletana.

Rosy D’Altavilla è un monologo brillante con inserti musicali scritto e diretto da Paolo Vanacore e interpretato da Carmen Di Marzo. La vicenda è quella di Rosetta, una donna semplice e umile, bidella in una scuola di Napoli, che possiede una caratteristica del tutto originale: ricordare esattamente ogni momento della sua esistenza precedente, nell’altra vita, tra l’altro, era Rosy D’Altavilla una famosa e celebre chanteuse, una ragazza dalle umili origini e dal grande talento che arriva a calcare con successo le scene nazionali. Oggi invece Rosetta la bidella è sola, non ha una famiglia, un amore, nulla, trascina stancamente la sua seconda esistenza nel ricordo malinconico della precedente, in particolare il suo cuore è ancora legato ad Alfonso, l’uomo di cui era follemente innamorata, perso all’apice della celebrità. Allo spettacolo faranno da cornice alcune splendide canzoni napoletane cantate dal vivo dalla bravissima Carmen Di Marzo e accompagnate da pianoforte e flauto. All’interno dello spettacolo verranno eseguite alcune canzoni che all’epoca ottennero un grande successo ma che, purtroppo, non sono riuscite a superare le barriere del tempo ma non per questo vanno considerate minori; sono state composte, infatti, da autori e musicisti più che autorevoli tra i quali Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Capaldo e tanti altri.

A tale riguardo è importante sottolineare l’importante lavoro di ricerca e recupero di questi brani effettuato dal Maestro Alessandro Panatteri finalizzato alla valorizzazione di un patrimonio musicale completamente dimenticato. In questo ambito prosegue, quindi, la collaborazione Panatteri-Vanacore che nel 2010 è sfociata in un altro spettacolo di grande successo dedicato a Gennaro Pasquariello e prodotto da Studio12. Vanacore, infatti, si è laureato in Storia del Teatro e dello Spettacolo proprio con una tesi sul cantante attore Pasquariello ed esegue da anni una serie di studi sul periodo d’oro della canzone napoletana che trova il suo massimo splendore tra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900, dalle atmosfere dense e fumose dei cafè chantant ad una forma teatralmente più organica, il varietà.

ROSY D’ALTAVILLA

L’amore oltre il tempo

con

Carmen Di Marzo

testo e regia di

Paolo Vanacore

Musiche originali Alessandro Panatteri

Pianoforte e direzione musicale Alessandro Panatteri

Flauto Fabio Angelo Colajanni

Produzione Assoflute Associazione Musicale

Dal’8 al 13 febbraio 2022 (h 21.00, domenica 13 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3 Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13