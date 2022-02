Al Pacta Salone ”La sorpresa dell’amore” di Marivaux

By

Dal 16 al 27 febbraio, torna al Pacta Salone, La sorpresa dell’amore di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, regia di Paolo Bignamini, una produzione PACTA. dei Teatri e CTB – Centro Teatrale Bresciano, con il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux, a cura di Paola Ranzini – Institut Universitaire de France e Avignon Université: l’inevitabilità dell’amore raccontata da uno degli autori classici di maggior successo sulle scene contemporanee in Francia, ma raramente rappresentato in Italia.

Il nobile Lelio, che non vuole avere più nulla a che fare con le donne dopo aver subìto il dolore del tradimento, e una giovane contessa, che rifugge gli uomini dopo esser rimasta vedova, sono obbligati a incontrarsi per organizzare il matrimonio dei loro rispettivi servitori. Pur attratti inconsapevolmente l’uno dall’altra, i due nobili si giurano a vicenda che non si ameranno mai: a dispetto delle intenzioni, l’inevitabilità del sentimento amoroso farà il suo corso, anche grazie alla complicità dei valletti Arlecchino e Colombina.

I silenzi, le pause, le parole menzognere che vengono smentite dal lavoro fisico degli attori: ogni cosa ne La sorpresa dell’amore racconta questa inevitabilità dell’amore.

“E’ una strada che i personaggi devono percorrere – racconta il regista Paolo Bignamini -, ma il loro viaggio sarà accidentato, in un altrove dalle sembianze lunari, un luogo simbolico dove incombe l’immagine di una catastrofe e dove lo spazio e il tempo sembrano annullati in un cortocircuito tra le differenti epoche storiche”.

“Marivaux – spiega Paola Ranzini, traduttrice del testo in italiano – è uno dei classici francesi di grande successo sulle scene contemporanee in Francia, mentre è raramente rappresentato in Italia. Affrontare oggi La sorpresa dell’amore è perciò una sfida: questo testo costituisce una chiave di lettura di tutto Marivaux, al punto che critici dell’Ottocento ritennero che, se è vero che ben due commedie di Marivaux hanno tale titolo, tutte hanno invece questo stesso argomento”.

Il progetto Scènes Européennes Marivaux, all’origine di iniziative universitarie, di seminari e incontri con registi europei, prevede l’edizione, in traduzione italiana, del Teatro di Marivaux (CuePress, a cura di Paola Ranzini. Comitato scientifico: Gabriella Bosco, Paolo Bosisio, Ioana Galleron, Beppe Navello, Monica Pavesio, Paola Ranzini, Françoise Rubellin).

Il primo volume, uscito nel 2021, comprende il testo de La sorpresa dell’amore nella traduzione utilizzata per questa messa in scena. Si tratta della prima traduzione a essere edita in volume del celebre testo marivaudiano.

PACTA SALONE

Dal 16 al 27 febbraio 2022

LA SORPRESA DELL’AMORE

di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

traduzione Paola Ranzini

con Miryam Chilà, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Antonio Rosti

scenografia Anusc Castiglioni

disegno luci Fulvio Michelazzi

regia Paolo Bignamini

assistenti alla regia Federica D’Angelo e Miryam Chilà

produzione PACTA . dei Teatri / CTB – Centro Teatrale Bresciano

con il sostegno del progetto Scènes Européennes Marivaux, a cura di Paola Ranzini – Institut Universitaire de France e Avignon Université

inserito in Invito a teatro

Durata 80’

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org –ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì – sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30 – lunedì riposo eccetto i lunedì di pactaSOUNDzone e altri programmati alle 20.45. In caso di spettacoli di sette o più giorni, giovedì ore 19.00 – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

nei giorni di programmazione la biglietteria apre 90’ prima dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 per tutti

L’ingresso al teatro sarà consentito esclusivamente su presentazione della Certificazione Verde Covid-19 rafforzata e indossando una mascherina FFP2