Alexanderplatz Jazz Club, Barbara Parisi Quartet

domenica 6 febbraio 2022 ore 21,00

BARBARA PARISI Quartet

special guest ERIC DANIEL

Barbara Parisi. voce

Riccardo Biseo,pianoforte

Stefano Cantarano, contrabbasso

Amedeo Ariano, batteria

Eric Daniel, sax e flauto

La programmazione dell’’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, domenica 6 febbraio, Barbara Parisi Quartet, special guest Eric Daniel. Barbara Parisi è una cantante e compositrice, dotata di una grande personalità timbrica ed espressiva e di una raffinata tecnica vocale, ha calcato i palcoscenici della scena internazionale. Ha viaggiato e studiato musica ovunque, soprattutto negli Stati Uniti dove ha vissuto a lungo. Artista eclettica spazia con disinvoltura dal jazz al pop, al soul, fino alla musica rock. Compositrice di brani trovabili nei cd compilation di musica lounge o di musiche per film, sta finendo quest’anno un lavoro da autrice di brani personalissimi, in inglese, che presenterà presto in un suo CD. In questo concerto proporrà alcuni pezzi standard jazz e pop riarrangiati, accompagnata dai bravissimi musicisti come: Eric Daniel al sax e al flauto, Riccardo Biseo al piano,Stefano Cantarano, contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.. Lei è un’artista dalla voce unica, eclettica, chi l’ha ascoltata non la dimentica.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24