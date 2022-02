Teatro India, Brevi interviste con uomini schifosi

Daniel Veronese | Lino Musella | Paolo Mazzarelli

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI

di David Foster Wallace

regia e drammaturgia di Daniel Veronese

traduzione Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini

interpretato da Lino Musella e Paolo Mazzarelli

orari martedì, mercoledì e giovedì ore 20.00, venerdì, sabato e domenica ore 18.00

durata spettacolo: 1h e 30’

Uno zibaldone delle perversioni e delle meschinità del maschio contemporaneo

restituito con sguardo feroce e molto humor.

Dopo il debutto al Teatro San Ferdinando di Napoli, da martedì 8 a domenica 13 febbraio arriva al Teatro India di Roma il nuovo lavoro del regista e drammaturgo di Buenos Aires Daniel Veronese, che firma lo spettacolo Brevi interviste con uomini schifosi, la raccolta di racconti dello statunitense David Foster Wallace scomparso nel 2008.

Nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, attraverso una rosa di otto dei ventitre racconti della raccolta, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino.

Concepiti da Wallace in forma di monologhi al maschile, il regista argentino trasforma ognuna delle otto voci selezionate in un “dialogo tra un uomo e una donna” e le affida al talento di due straordinari interpreti quali Lino Musella e Paolo Mazzarelli.

Due uomini che in scena si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Il risultato è comico e disturbante ad un tempo.

Assisteremo all’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando; all’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; a quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce insomma una galleria impietosa di mostri.

Il tutto attarversato dall’ironia irresistibile di David Foster Wallace (morto suicida a 46 anni, autore di romanzi culto quali La scopa del sistema, Infinte Jest, inserito dalla rivista Time tra i 100 migliori romanzi di lingua inglese dal 1923 a 2006), che tratta la natura umana con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo.

La produzione dello spettacolo è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Marche Teatro, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria srls, con il sostegno del Teatro di Roma-Teatro Nazionale, in collaborazione con Timbre 4 Buenos Aires.

Dopo Roma lo spettacolo sarà in scena a: Torino, Teatro Astra 15 > 20 febbraio 2022, Milano, Triennale Teatro dell’Arte 22 > 24 febbraio 2022, Ancona, Teatro Sperimentale 4 > 5 marzo 2022.

disegno luci Marciano Rizzo

fonica e video Marcello Abucci

responsabile di produzione Gaia Silvestrini

assistente di produzione tirocinante dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico Gianluca Bonagura

produzione

Carnezzeria srls

Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

Marche Teatro

Tpe Teatro Piemonte Europa

FOG Triennale Milano Performing Arts

con il sostegno di Timbre 4 Buenos Aires

e Teatro di Roma-Teatro Nazionale