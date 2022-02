Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sanna/Saleem/Hutchinson Trio

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

sabato 5 febbario ore 21,00

SANNA/SALEEM/HUTCHINSON Trio

Domenico Sanna, pianoforte

Ameen Saleem, contrabbasso

Greg Hutchinson, batteria

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 5 febbraio, Domenico Sanna, al pianoforte,Ameen Saleem, al contrabbasso e Gregory Hutchinson, batteria. Il pianista Domenico Sanna considerato tra i più raffinati in Italia incontra una super ritmica americana formata da Ameen Saleem e Gregory Hutchinson. Un trio internazionale , un viaggio nelle pulsazioni di un jazz moderno e attuale che si percepirà pienamente grazie al grande interplay fra i tre strumentisti. Domenico Sanna è un pianista di grande talento, sicuramente tra i più creativi e raffinati musicisti della scena nazionale , che può vantare collaborazioni stellari con grandi artisti internazionali, tra cui Dave Liebman, Jeff Ballard, Steve Grossman, Bill Stewart, Peter Berstein, Joe Lovano, Eddie Gomez, Dayna Stephens, Logan Richardson, Gregory Hutchinson, ed italiani, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Gegè Munari, Daniele Tittarelli, Maurizio Giammarco, Dario Deidda e molti altri.Il bassista Ameen Saleem è una delle rising stars del jazz statunitense. Nato (nel 1979) e cresciuto a Washington D.C., Saleem ha studiato contrabbasso alla Duke Ellington School of the Arts, laureandosi poi alla North Carolina Central University e specializzandosi ulteriormente alla Aaron Copland School of Music del Queens College. Ha fatto parte dei gruppi di Roberta Gambarini, Winard Harper e Marcus Strickland, ha collaborato e inciso con Frank Lacy e Gregory Hutchinson ma soprattutto col quintetto la big band Roy Hargrove. Gregory Hutchinson è sicuramente uno dei batteristi più ricercati nel panorama jazz internazionale, ha collaborato , tra gli altri con:Aaron Goldberg Trio, Joe Henderson, Dianne Reeves, Betty Carter, Christian McBride, Ray Brown, Joshua Redman, Eric Reed, Antonio Hart, Benny Green, Larry Clothier, Ron Blake, Ray Brown Trio, Michael Bishop, Peter Bernstein, Jim Anderson, Stephen Scott, Karriem Riggins, Peter Washington, Jack Renner, Nicholas Payton, Kevin Mahogany, James Farber, Marc Cary, Laverne Butler, Jeremy Davenport, Mark Elf, Bob Belden, Beegie Adair Cruzer, Teodross Avery, Roy Hargrove, Antonio Hart, Kristin Korb, Claire Martin, Jimmy Smith, Mark Whitfield, Steve Wilson, Rodney Whitacker.

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com